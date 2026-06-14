IS HET AMBTENARENAPPARAAT TE GROOT, OF VERKEERD GEORGANISEERD?

Wanneer de discussie over het functioneren van het staatsapparaat op gang komt, duurt het meestal niet lang, voordat iemand zegt dat Suriname te veel ambtenaren heeft. Het is een stelling die zo vaak wordt herhaald, dat velen haar inmiddels als een vaststaand feit beschouwen. Ook wij van Keerpunt, hebben te vaak erop gewezen, dat het ambtenarenapparaat anders moet. Maar is het probleem werkelijk, dat het ambtenarenapparaat te groot is? Of ligt het probleem dieper en gaat het vooral om de manier waarop het apparaat is functioneert?

De overheid heeft een belangrijke taak. Zij moet diensten verlenen, beleid voeren en ervoor zorgen dat het land goed functioneert. Daar zijn mensen voor nodig. Niemand verwacht dat scholen, ziekenhuizen, ministeries en districtscommissariaten kunnen draaien, zonder personeel. Toch klinkt de kritiek op het ambtenarenapparaat al jaren en heel luid. Burgers klagen over trage dienstverlening, inefficiënte processen en een gebrek aan verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd blijft de overheid een van de grootste werkgevers van het land. Hoeveel ambtenaren zijn er? Hoeveel kosten zij de staat? Hoeveel moeten er eventueel afvloeien? Maar die benadering mist een belangrijk punt. Een groot personeelsbestand hoeft niet automatisch een probleem te zijn, als het goed wordt ingezet. Het probleem ontstaat wanneer functies niet duidelijk zijn afgebakend, verantwoordelijkheden door elkaar lopen, en prestaties nauwelijks worden beoordeeld. Dat is precies waar de discussie zou moeten beginnen. In veel gevallen lijken overheidsinstanties niet te kampen met een tekort aan mensen, maar met een tekort aan efficiëntie. Sommige afdelingen zijn overbezet, terwijl andere kampen met personeelstekorten. Beslissingen stagneren in bureaucratische procedures en eenvoudige zaken kunnen weken of zelfs maanden duren. Burgers krijgen hierdoor het gevoel, dat zij verdwalen in een systeem dat eerder voor zichzelf werkt dan voor de samenleving. Daar komt nog een gevoelig punt bij, namelijk politieke invloed. Het is geen geheim dat overheidsfuncties soms worden gezien als een middel om politieke steun te belonen. Dat creëert een situatie, waarin personeelsbeleid niet altijd gebaseerd is op behoefte, deskundigheid of prestaties. Het gevolg is een apparaat, dat steeds groter wordt, zonder dat de dienstverlening noodzakelijkerwijs verbetert. Toch moet worden opgepast voor simpele oplossingen. Het schrappen van banen klinkt misschien aantrekkelijk op papier, maar kan ernstige gevolgen hebben voor gezinnen en de economie. Bovendien lost het weinig op, wanneer de onderliggende problemen blijven bestaan. Een kleiner apparaat dat slecht georganiseerd is, blijft immers slecht georganiseerd. Wat Suriname nodig heeft, is een fundamentele herziening, van hoe de overheid functioneert. Niet alleen kijken naar aantallen, maar ook naar prestaties. Niet alleen praten over kosten, maar ook over resultaten. Burgers hebben recht op een overheid die snel, transparant en efficiënt werkt. De vraag is daarom niet of het ambtenarenapparaat te groot is. De vraag is of het apparaat doet waarvoor het bedoeld is. Misschien heeft Suriname niet per se een kleiner ambtenarenapparaat nodig, maar vooral een beter georganiseerd geheel.