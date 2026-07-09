Derrick Klaverweide nieuwe president Rotary Club Paramaribo Quota

Derrick Klaverweide heeft tijdens een plechtige bijeenkomst in The Corner House, officieel het presidentschap van de Rotary Club Paramaribo Quota overgenomen van Cindy Uden. In zijn eerste toespraak als president benadrukte Klaverweide, dat de wisseling van de wacht geen breuk betekent, maar een voortzetting van de gezamenlijke missie binnen de serviceorganisatie. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk van zijn voorganger en stelde dat de club zich in een fase van groei en ontwikkeling bevindt.

Volgens de nieuwe president is de Rotary geen vrijblijvende keuze, maar een verantwoordelijkheid richting de samenleving. In een tijd van toenemende maatschappelijke uitdagingen, onderstreepte hij het belang van samenwerking tussen individuen, organisaties en generaties om blijvende impact te realiseren.

Voor de komende periode ligt de focus op het versterken van de club als toekomstgerichte organisatie. Daarbij wordt ingezet op ledenbetrokkenheid, vernieuwing, het aantrekken van nieuw talent en het vergroten van maatschappelijke impact, zonder daarbij de kernwaarden van Rotary uit het oog te verliezen.

“De kracht van Rotary ligt in haar mensen en in hun bereidheid om tijd, kennis en ervaring in te zetten voor een groter doel”, aldus Klaverweide.

Met het nieuwe werkjaar, onder het motto: ‘Creating Lasting Impact’, wil het bestuur inzetten op groei, vernieuwing en versterkte maatschappelijke dienstverlening.

Het bestuur van Rotary Club Paramaribo Quota bestaat verder uit Minerva Blanken-dal (secretary), Yinxia Mac Donald (treasurer), Cindy Uden (past president), Maureene Atmodimedjo (president elect) en Danitsja Willemsen (sergeant at arms).

De installatie van Klaverweide volgde op de afscheidsrede van aftredend president Cindy Uden, die haar Rotaryjaar 2025-2026 afrondde onder het thema: ‘Unite for Good’. Zij blikte terug op een jaar waarin samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid, centraal stonden. Onder haar leiding werden diverse projecten uitgevoerd, waaronder Stuka Prisiri, de Poku Prisiri train-de-trainersopleiding, een AI-project op de Kennedyschool en het initiatief Circle of Life. Deze projecten werden mede mogelijk gemaakt door fondsenwervingsactiviteiten zoals de Quota Men Cook-out en FOMO.

Uden sprak haar waardering uit voor de inzet van leden, commissies, partners en supporters, evenals voor de samenwerking met de andere Rotaryclubs in Paramaribo. Met vertrouwen droeg zij het stokje over aan het nieuwe bestuur voor het Rotaryjaar 2026–2027.