Carbon credits bieden Suriname grote kansen, maar goed beheer is doorslaggevend

Nu de wereld steeds sterker inzet op klimaatbeleid en emissiereductie, winnen carbon credits snel aan belang in de internationale economie. Voor Suriname, met zijn uitgestrekte regenwouden en negatieve koolstofbalans, opent dit een economische kans die de waarde van het natuurlijke kapitaal aanzienlijk kan vergroten. De doorslaggevende vraag is echter niet óf deze inkomsten kunnen worden gegenereerd, maar hoe ze worden beheerd. De internationale vraag naar carbon credits groeit parallel met de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Suriname beschikt daarbij over een relatief sterke uitgangspositie dankzij de grote bosbedekking. Tegelijkertijd leert internationale ervaring dat natuurlijke rijkdom op zichzelf geen garantie is voor brede ontwikkeling. Zonder sterke instituties, duidelijke wetgeving en onafhankelijk toezicht bestaat het risico, dat inkomsten een beperkte maatschappelijke impact hebben of de ongelijkheid juist versterken. In dat kader wordt benadrukt dat een aanzienlijk deel van de opbrengsten gericht moet worden ingezet voor gemeenschappen in zowel het binnenland als de kustvlakte en stedelijke gebieden. Investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en duurzame economische activiteiten, kunnen ervoor zorgen dat de baten van carbon credits breder worden gedragen. Daarbij gaat het niet alleen om een gelijke verdeling van middelen, maar ook om een doelgerichte aanpak die rekening houdt met de specifieke behoeften van verschillende gemeenschappen. Daarnaast wordt steeds vaker gepleit voor het onderbrengen van een deel van de inkomsten in een sovereign wealth- of welfarefonds. Door deze middelen strategisch te investeren in onder meer duurzame infrastructuur, innovatie, klimaatadaptatie en economische diversificatie, kan worden voorkomen dat de inkomsten uitsluitend op korte termijn worden besteed.

Op die manier ontstaat een financieel instrument dat ook toekomstige generaties ten goede komt. De ontwikkeling van carbon credits moet volgens deze visie, worden ingebed in een bredere nationale ontwikkelingsstrategie. Nu Suriname zich tegelijkertijd ontwikkelt als olie- en gasproducerend land, biedt de combinatie van natuurlijke rijkdom en duurzaam bosbeheer de mogelijkheid om economische groei te koppelen aan verantwoord milieubeleid. Dat vereist nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Carbon credits vormen daarmee meer dan een nieuwe inkomstenstroom. Ze bieden Suriname de mogelijkheid om economische ontwikkeling, sociale vooruitgang en klimaatbeleid met elkaar te verbinden. De mate waarin deze kans wordt benut, zal uiteindelijk afhangen van transparantie, goed bestuur en de bereidheid om de opbrengsten om te zetten in structurele maatschappelijke vooruitgang.