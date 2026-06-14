De diefstal van honderden kilo’s kwik vanaf het terrein van politiebureau Geyersvlijt, is een schandaal waar niemand tot nu toe behoorlijk antwoord op kan geven. Dat een gevaarlijke stof als kwik, die bovendien als inbeslaggenomen goed onder toezicht van de autoriteiten stond, zomaar kan verdwijnen uit een beveiligde container op een politieterrein, is een zaak die de samenleving ernstig zorgen moet baren. Volgens de beschikbare informatie gaat het om vijftien vaten met een totaalgewicht van ruim 537 kilogram. Dat is geen buit die men ongemerkt onder de arm meeneemt. Het verplaatsen van dergelijke hoeveelheden vereist voorbereiding, transportmiddelen en tijd. Juist daarom is het moeilijk voorstelbaar dat niemand iets heeft gezien of opgemerkt.

Korpschef Melvin Pinas heeft kort daarna, aanvullende veiligheidsmaatregelen aangekondigd en minister Harish Monorath heeft de verdwijning terecht als onacceptabel bestempeld. Maar de samenleving mag meer verwachten dan alleen verontwaardiging achteraf. De kernvraag blijft, hoe het mogelijk is dat criminelen toegang konden krijgen tot een beveiligd terrein van de politie en vervolgens een container konden openen zonder tijdig te worden gestopt.

De gebeurtenis heeft inmiddels ook geleid tot humor op sociale media. De opmerking van Mario Castillion op sociale media dat het Quick Response Team voortaan het ‘Kwik Response Team’ genoemd kan worden, zorgde voor de nodige hilariteit. Achter de grappen schuilt echter een ernstige realiteit. Wanneer burgers beginnen te lachen om de beveiliging van een politiebureau, is dat vaak een teken dat het vertrouwen in de slagkracht van de autoriteiten onder druk staat.

Het is daarom begrijpelijk dat velen zich afvragen, of hier sprake is van meer dan een gewone inbraak. Gezien de locatie, de omvang van de buit en de logistieke uitdaging die een dergelijke operatie met zich meebrengt, kan de mogelijkheid van medeplichtigheid van binnenuit niet zomaar worden uitgesloten. Dat betekent niet dat er beschuldigingen moeten worden geuit zonder bewijs, maar wel dat het onderzoek zich nadrukkelijk ook moet richten op eventuele interne betrokkenheid.

De politie staat nu voor de taak niet alleen de daders op te sporen, maar ook het vertrouwen van de samenleving te herstellen. Dat vertrouwen zal niet terugkeren met verklaringen alleen. Het vereist een grondig, onafhankelijk en transparant onderzoek, waarbij geen enkele piste wordt uitgesloten en niemand buiten schot blijft. Want als zelfs de politie haar eigen terrein niet adequaat kan beveiligen, rijst onvermijdelijk de vraag: hoe veilig zijn de goederen, bewijzen en uiteindelijk de burgers die aan haar zorg zijn toevertrouwd?