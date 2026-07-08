Amerikaanse ambassade opent tentoonstelling over 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid

De Amerikaanse ambassade in Suriname heeft maandag de tentoonstelling The Road to Liberty – The Founders Museum geopend in het Nationaal Archief van Suriname. De expositie maakt deel uit van de viering van Freedom 250, waarmee de Verenigde Staten stilstaan bij 250 jaar onafhankelijkheid. De tentoonstelling neemt bezoekers mee door de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten en belicht de idealen die ten grondslag lagen aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met portretten en verhalen van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring, invloedrijke vrouwen uit de revolutionaire periode en belangrijke gebeurtenissen tijdens de Amerikaanse Revolutie. Daarnaast besteedt de expositie aandacht aan de historische en blijvende banden tussen de Verenigde Staten en Suriname en aan de gedeelde waarden die beide landen verbinden.

Tijdens de openingsceremonie sprak de Amerikaanse zaakgelastigde in Suriname, Paul Watzlavick, over de betekenis van vrijheid en democratische idealen.

Volgens Watzlavick zijn de principes waarop de Verenigde Staten zijn gebouwd nog altijd actueel. “De idealen die destijds zijn vastgelegd, zijn geen voltooid hoofdstuk. Ze blijven zich ontwikkelen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Suriname en overal ter wereld waar mensen geloven dat vrijheid de inspanning waard is,” zei hij.

De tentoonstelling is tot en met 10 juli 2026 gratis toegankelijk voor het publiek in het Nationaal Archief in Paramaribo. Bezoekers kunnen dagelijks tussen 07.30 en 14.30 uur de expositie bezichtigen. Met The Road to Liberty wil de Amerikaanse ambassade niet alleen aandacht besteden aan de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar ook het belang onderstrepen van vrijheid, democratie en de historische vriendschapsbanden tussen de Verenigde Staten en Suriname.