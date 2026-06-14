ONDERWIJSCONGRESSEN GENOEG, WAAR BLIJVEN DE RESULTATEN?

Wanneer het gaat om onderwijs, schijnt Suriname nooit een tekort te hebben aan plannen. Er worden congressen georganiseerd, deskundigen uitgenodigd, werkgroepen samengesteld en visiedocumenten gepresenteerd. Er wordt gesproken over vernieuwing, digitalisering, kwaliteitsverbetering en onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Op papier klinkt het allemaal indrukwekkend. Maar steeds meer mensen stellen zich dezelfde vraag: hoe zit het met de resultaten? Wie vandaag een school bezoekt, merkt al snel dat veel oude problemen geleden nog steeds bestaan. Leerkrachten klagen over gebrek aan lesmateriaal, ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en leerlingen worden geconfronteerd met een systeem, dat vaak achter de feiten aan loopt. Ondanks alle discussies en beleidsplannen, lijkt de vooruitgang in de praktijk beperkt. Dit is misschien wel het grootste probleem binnen het Surinaamse onderwijsbeleid. Er wordt veel gepraat over verandering, maar de gemiddelde leerling merkt daar weinig van. Onderwijsvernieuwing mag geen project worden, dat zich vooral afspeelt in conferentiezalen en vergaderkamers. Uiteindelijk moet het zichtbaar zijn in het klaslokaal. Neem bijvoorbeeld de terugkerende discussies over examenroosters, leerprestaties en de onderwijskwaliteit. Jaar op jaar keren dezelfde problemen terug. Dat betekent niet automatisch dat beleidsmakers niets doen, maar het roept wel vragen op over de effectiviteit van de maatregelen die worden genomen. Als dezelfde klachten telkens opnieuw opduiken, dan mag de samenleving verwachten, dat er kritisch wordt gekeken naar de uitvoering van het beleid. Ook de positie van leerkrachten verdient aandacht. Geen enkel onderwijssysteem kan beter worden zonder gemotiveerde en goed ondersteunde docenten. Toch horen we regelmatig signalen over werkdruk, tekorten en ontevredenheid binnen de sector. Wanneer de mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs zelf aangeven dat er problemen zijn, dan moet dat serieus worden genomen.

Daarnaast is er soms het vermoeden van het bestaan van een cultuur, waarin plannen belangrijker worden gevonden dan resultaten. Elk nieuw beleidsdocument wordt gepresenteerd als een stap vooruit, maar zelden wordt duidelijk aangegeven welke doelen daadwerkelijk zijn bereikt. Hoeveel leerlingen presteren beter? Hoeveel scholen zijn verbeterd? Welke concrete problemen zijn opgelost? Dat zijn de vragen waarop burgers antwoorden verdienen. Niemand beweert dat onderwijsproblemen van de ene op de andere dag, kunnen worden opgelost. Hervormingen kosten tijd. Maar tijd mag geen excuus worden voor stilstand. Wanneer er jarenlang wordt gesproken over verbetering zonder dat die verbetering zichtbaar wordt, ontstaat er frustratie bij ouders, leerkrachten en leerlingen.

Suriname heeft geen gebrek aan onderwijscongressen. Het heeft ook geen gebrek aan rapporten of beleidsvoornemens. Wat ontbreekt, zijn tastbare resultaten die zichtbaar zijn op scholen in het hele land. Want uiteindelijk wordt de kwaliteit van onderwijs niet bepaald door wat er op een congres wordt gezegd, maar door wat er gebeurt voor het schoolbord.