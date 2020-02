Tijdens de vergadering in De Nationale Assemblee van afgelopen dinsdag, zei de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, dat het geld van het volk veilig is, want er is nog bijkans USD 2 miljard samen bij de banken en de CBvS, dus volgens hem zijn er nog geen problemen om het land draaiende te houden. Keerpunt is op onderzoek uitgegaan en is tot de conclusie gekomen, dat die USD 2 miljard waarover Hoefdraad het had, is opgebouwd uit alle valuta posities van de banken, te weten USD 1.4 miljard USD kasreserve en de bruto 0.6 miljard monetaire reserve. Daarnaast is hierin een dubbeltelling, want de kasreserve van 426 miljoen (50%) komt in beide tellingen voor en de USD 1.4 miljard aan spaargeld van burgers is zeker niet bedoeld om het land draaiende te houden. Deze uitspraak werd daarna ook gelijk ontkracht door verschillende deskundigen. Maar naar aanleiding van de recentelijk ontwikkelingen, is Keerpunt zeer bezorgd over deze uitspraak van Hoefdraad. Want waarom ziet Hoefdraad de monetaire reserves en kasreserves als een vehikel om het land draaiende te houden? Zoals de CEO van DSB het duidelijk had gezegd, “ze moeten met hun fikken afblijven van het geld van het volk”. Keerpunt is het totaal eens met deze uitspraak. Wij vinden dat Hoefdraad gewoon moet afblijven van de valuta kasreserves die zijn gespaard door hard werkende burgers. Momenteel verkeert de Centrale Bank zo erg in problemen dat zij thans volgens ingewijden, niet meer over haar goudreserves beschikt, want die heeft zij moeten afstaan aan de lokale banken om het geslagen gat te dichten van de kasreserves die zoals bekend, zijn ‘verdwenen’. Dit heeft tot gevolg, ervoor, dat de netto monetaire reserves of deviezenreserve van de Centrale Bank, nul tot negatief is en dat wil zeggen, dat de moederbank geen interventiekracht meer heeft, de wisselkoers niet kan verdedigen en niet kan voldoen aan achterstanden in betalingen. Dat zien wij de afgelopen dagen ook al door de op hol geslagen wisselkoersen.