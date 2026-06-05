Wang : ‘Uitvaartsector onvoldoende gemoderniseerd en gereguleerd’

VHP-assembleelid Ruï Wang zei in volksvertegenwoordiging dat bij de behandeling van de Begrafeniswet, een belangrijke sector in Suriname jarenlang onvoldoende is gemoderniseerd, gereguleerd en onderhouden. Wang ging in op het voorstel van de regering, artikel 26 lid 6 van de Begrafeniswet aan te passen, waarbij leges voor het vervoeren van stoffelijke overschotten van en naar Suriname worden verhoogd van SF 20.000 naar SRD 250.

Wang vertelde in het parlement dat uitvaartondernemers, het Openbaar Ministerie en deskundigen hebben aangegeven, dat inflatie, administratieve kosten en operationele lasten hoger liggen dan het tarief van SRD 250,- voor leges. Wang wenst dat de regering duidelijkheid verschaft, waarop de wet gebaseerd is en waarom de cijfermatige onderbouwing ontbreekt. Hij stelde dat de commissie van rapporteurs opnieuw vroeg naar een deugdelijke financiële onderbouwing van het bedrag. Volgens Wang had de uitvaartsector zelf aangegeven, dat het groter probleem is, dat de wet niet is verouderd naar tarieven, maar in zijn geheel. Wang zei dat de wet uit 1959, zijn oorsprong heeft in situaties waarin Suriname nauwelijks mortuaria had en nauwelijks georganiseerde postmortale zorg kende en waarin moderne repatriëring amper bestond. Wang vindt dat er een integrale modernisering van de Begrafeniswet 1959 moet plaatsvinden. Hij vroeg in De Nationale Assemblee aan de regering, waarom zij opnieuw heeft gekozen voor een kleine technische wijziging, terwijl iedereen in de sector meent, dat de uitvaart- en begrafenis-sector, hervormd moet worden. “Wat mij erg zorgen baart, is dat de sector zelf aangeeft, dat er meer dan 40 uitvaartbedrijven actief zijn, terwijl er nauwelijks uniforme kwaliteitscontrole of ordening bestaat. Met andere woorden, iedereen kan en mag bijna beginnen aan een uitvaartbedrijf, maar waar zijn de kwaliteitsnormen, certificering en de minimale veiligheidsvereisten?”, aldus Wang over de gang van zaken in de uitvaartsector. Daarnaast vroeg Wang ook aandacht voor de problematiek van de begraafplaatsen. Hij zei dat er in de samenleving vaker discussie zou zijn ontstaan over overvolle begraafplaatsen, grafruiming en zorgen uit religieuze organisaties over ruimingstermijnen. Hij stelde dat sommige uitvaartbedrijven een termijn van 20 jaar tekort vinden, andere wijzen op internationale voorbeelden waar langere termijnen geldig zijn. Wang wenste van de regering te weten of zij een langere termijnvisie heeft voor de begraafplaatsen in Suriname. “Want de bevolking groeit, de druk neemt toe en ruimtelijke ordening speelt hier ook een rol”, aldus Wang.