Victorie – Shaktie

Ekta – Poenbaar Groen

Pinto Boys – Trekkers

Sudhar – Olaria

BSamboys wist in een thriller van Olaria te winnen met 74 – 71 . Het was een heel spannende wedstrijd waarbij de 1e en 2e ronde gelijk opgaand was. In de 3e ronde nam, BSamboys een 3 pnt voorsprong die zij met man en macht verdedigde tot het eind. Hoogste score BSamboys: Omperkash. Beharie – Krishnapersad. Ori 23 pnt. Hoogste score Olaria: Henk. Amstelveen – Rakesh. Soekhai 28 pnt. Shaktie plaatste zich officieel voor het sterrentoernooi door ook Trekkers aan de zege kar te binden 87 – 65. Al;les wat de klok sloeg vanaf de 1e ronde was Shaktie. Zij kwamen met hun voorsprong van 17 pnt geen moment in gevaar. Hoogste score Shaktie: Widjai. Soebhag – Perdiep. Rampersad en de gebroeders Mahes en Kiran Khaimradj elk 24 pnt . Hoogste score Trekkers: Henri. Inderson – Armand. Cruden en Lesley. Linger – Maikel. Hek elk 20 pnt.. Trekkers moet in de laatste wedstrijd samen strijden voor de 2e plek met Ekta en Pintoboys. Ekta won hun cruciale wedstrijd van Pinto boys met 81 – 68. Ekta nam in de 1e ronde een 14 pnt voorsprong die zij verdedigde tot het einde. Hoogste score Ekta: Andre. Hooten – Ramkrishna. Sital 23 pnt. Hoogste score Pintoboys: R. Debidien – R. Balgobind. 21 pnt. Victorie deed haar naam eer aan en boekte een eclatante overwinning op Openbaar Groen 87 – 67. Victorie startte sterk en nam een 19 pnt voorsprong die 3 rondes werd verdedigd. Hoogste score Victorie: Hugo. Starke – Emanuel. Etman 28 pnt. Hoogste score Openbaar Groen: Manisingh. Sewdajalsingh – Charles. Ligeon. 19 pnt. Op dinsdag 11 februari worden de vollgende wedstrijden gespeeld in Sportcafé Munder om 20.00 uur: