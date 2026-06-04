Voormalig advocaat Weski definitief veroordeeld in Taghi-zaak

De veroordeling van voormalig advocaat Inez Weski is definitief geworden. Er wordt geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis waarin de rechtbank oordeelde, dat zij deel uitmaakte van de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. Dat meldt De Telegraaf.

Met het uitblijven van hoger beroep, komt een einde aan de strafzaak tegen de 71-jarige Weski. De rechtbank veroordeelde haar eerder tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Omdat zij deze periode al in voorarrest heeft doorgebracht, hoeft zij niet terug naar de gevangenis. Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van de zaak, een gevangenisstraf van vierenhalf jaar geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk tot een aanzienlijk lagere straf, maar sprak zich wel scherp uit over de rol van de voormalige advocaat. Volgens de rechtbank speelde Weski een belangrijke rol bij het doorgeven van informatie tussen Taghi en diens criminele organisatie. Door die werkzaamheden maakte zij volgens de rechters, deel uit van die organisatie.

Met het afzien van hoger beroep is dat oordeel nu onherroepelijk geworden. De rechtbank stelde in het vonnis dat Weski met haar handelen ‘’de advocatuur in het hart heeft geraakt”.