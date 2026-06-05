JOS-minister: ‘Anthony Nesty Sporthal veilig voor Got Talent Suriname’

Lalinie Gopal, minister van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS), heeft gisteren bij de vergadering van de Raad van Minister, verteld over de zorgen die bestaan inzake de veiligheid van de Anthony Nesty Sporthal, beter bekend als het NIS. Volgens de bewindsvrouwe is de sporthal voldoende veilig om Got Talent Suriname, dit jaar te huisvesten. Onlangs maakten het ministerie van JOS en Telesur bekend, dat de talentenjacht, na enkele jaren niet gehouden te zijn, opnieuw georganiseerd zal worden. De Anthony Nesty Sporthal is daarbij aangewezen als locatie voor het evenement.

De keuze voor de sporthal riep vragen op, nadat NIS-directeur Dino Kantenburg publiekelijk aandacht had gevraagd voor de staat van het gebouw. Hij wees op verschillende knelpunten en stelde de vraag, hoe een groot evenement als Got Talent Suriname, onder de huidige omstandigheden, georganiseerd zou kunnen worden. Ook uitte hij zijn bezorgdheid over de veiligheid van bezoekers, deelnemers en medewerkers.

Minister Gopal benadrukte dat de organisatie de situatie serieus neemt en hierover nauw overleg voert met de brandweer. Volgens haar zullen alle noodzakelijke veiligheidsinspecties en controles worden uitgevoerd, voordat het evenement aanvangt.

De bewindsvrouwe zei dat zij bij haar aantreden een complexe en onoverzichtelijke situatie aantrof binnen het beheer van de sportaccommodatie. Volgens haar rust er nu een belangrijke verantwoordelijkheid op het nieuwe bestuur, om orde op zaken te stellen en de noodzakelijke verbeteringen, door te voeren. “Wij zullen ervoor zorgen dat de show op een veilige manier wordt gehouden”, aldus de minister. Ondanks de geconstateerde uitdagingen, is Gopal ervan overtuigd, dat de Anthony Nesty Sporthal geschikt is om de komende editie van Got Talent Suriname te organiseren. Zij verwacht dat de vereiste maatregelen tijdig zullen worden getroffen, zodat het evenement zonder veiligheidsrisico’s kan plaatsvinden.

Met de terugkeer van de populaire talentenjacht, hopen de organisatoren opnieuw een groot publiek aan te trekken en lokaal talent, een nationaal podium te bieden. De voorbereidingen voor het evenement zijn inmiddels in volle gang.