Aan de Watermolenstraat heerst er al jaren een gevaarlijke verkeerssituatie. In het wegdek zit een enorm gat. In de droge tijd ziet elke weggebruiker dit, maar in de regentijd blijft er soms dagen achtereen, water in staan. Doordat het water niet snel wegtrekt, ontstaat er een glibberig looppad. Meerdere mensen hebben al letsels opgelopen, doordat ze zijn uitgegleden. In het afgelopen weekend kwam een bromfietser op dezelfde locatie om het leven. Het rioleringssysteem aan de Watermolenstraat is klaarblijkelijk al jaren verstopt en de kokers kapot, waardoor de straat bij een kleine regenbui al gauw helemaal blank staat. Bij een van de panden in de straat is er ook een lekkage, waardoor afvalwater, over de straat stroomt. Het is een drukke straat, maar toch wordt er niets gedaan aan het wegdek. Er is al een dode gevallen, wacht de regering op nog een dode om maatregelen te treffen? In een leegstaand pand houden dak- en thuislozen zich op. Een zeer onhygiënische situatie die ook aangepakt dient te worden. Eerder dit jaar ontstond er een brand in het pand, die door de brandweer geblust werd. De Watermolenstraat bestaat uit tal van monumentale gebouwen die uit hout zijn opgetrokken. Ondanks de brand eerder dit jaar, heeft de regering geen maatregelen getroffen. Wordt er gewacht totdat zich weer een soortgelijke situatie zich voor zal doen? Blijkbaar heeft veiligheid geen prioriteit bij deze regering, maar het verdelen van voedselpakketten. Voor nu richt de regering zich alleen op populistische projecten om de komende verkiezingen te kunnen winnen.