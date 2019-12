“Er staat ons geen voorspoedig Nieuwjaar te wachten”, zegt de voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos), Sham Binda, tegenover de krant.

Volgens hem zijn er heel wat factoren die ertoe hebben geleid dat hij is gekomen tot deze conclusie. Eén daarvan is de stijgende koers, die volgens Binda het gevolg is van het uitbetalen van de twk aan de ambtenaren. Hij zegt dat er niet in de begrotingsbehandeling was opgenomen dat de regering plannen zou hebben deze gelden uit te betalen. Hij vraagt zich dan ook af, vanwaar deze gelden komen. Binda: “Salarissen kunnen met moeite uitbetaald worden door de overheid. Met het uitbetalen van de twk, zal er een hyperinflatie komen.” Een deel van de ambtenaren, zal volgens Binda, de twk gebruiken om inkopen te doen, een ander deel zal er valuta mee aanschaffen.

“Het gaat om ongedekte middelen en een overschot aan gelden die in omloop worden gebracht. Dit zal maken dat de koers verder zal stijgen”, geeft de voorzitter aan. Volgens hem zijn de ondernemers genoodzaakt met de koers mee te gaan. “Deze groep moet de goederen inkopen, dus ze is ook afhankelijk van de dagkoers”, zegt Binda. Hij geeft verder aan dat de president ooit had aangegeven, de koers voor 1 US-dollar rond SRD 8,- te krijgen, dit terwijl de koers bij de Centrale Bank van Suri-name, SRD7,52 is. “Dat wil zeggen dat zelfs de president stelt, dat de moederbank een onrealistische koers hanteert”, aldus Bin-da. Een ander probleem is dat de salarissen hetzelfde zijn gebleven, terwijl de goederen in de winkels duurder worden, dit maakt dat de verkoopcijfers dalen. “Vroeger waren de winkels druk bezocht rond december, maar nu is het veel minder. Ik ben ook zeker dat de verkoop van vuurwerk zal dalen”, stelt de voorzitter.

Ook de leningen die afgelost moeten worden, zullen volgens hem maken dat 2020 geen voorspoedig jaar wordt. “Men is zich ervan bewust dat er leningen zijn genomen die afgelost moeten worden”, zegt Binda.

door Yves Kloppenburg