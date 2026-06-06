JusPol-minister geïnformeerd over vuurwapenveiligheid

De minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, is op donderdag 4 juni door de Afdeling Vuurwapen van het Korps Politie Suriname, geïnformeerd over de gebruikmaking van vuurwapens en de daarbij behorende veiligheidsaspecten. De bijeenkomst vond plaats in de kleine vergaderzaal van het ministerie.

Tijdens de bijeenkomst verzorgde de Afdeling Vuurwapen een presentatie over verschillende vuurwapens en de geldende veiligheidsvoorschriften. Daarnaast werd een demonstratie gegeven van veiligheidsvesten die worden ingezet ter bescherming van functionarissen belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Bij de demonstratie werd aandacht besteed aan de verschillende beschermingsniveaus van de vesten, het correcte gebruik ervan en het belang van deze beschermingsmiddelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het veld.

De Afdeling Vuurwapen, die verantwoordelijk is voor de registratie, controle en verlenging van vuurwapenmachtigingen, gaf tevens een toelichting op de procedures, richtlijnen en wettelijke bepalingen die van toepas-sing zijn op het veilig omgaan met vuurwapens en beschermingsmiddelen. De informatieverstrekking bood de minister inzicht in de werkzaamheden van de afdeling en de maatregelen die worden getroffen om de veiligheid binnen de sector te waarborgen.

Tijdens de bijeenkomst vond eveneens een gedachtewisseling plaats met twee vertegenwoordigers van de National Firearms Association (NFA). Hierbij werd gesproken over mogelijkheden om de veiligheid, deskundigheidsbevordering en verdere professionalisering binnen de sector verder te versterken. De National Firearms Association is een organisatie die zich richt op vuurwapenveiligheid, schietsport en het bevorderen van verantwoord vuurwapenbezit binnen de geldende wettelijke kaders.