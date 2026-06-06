WWF presenteert strategie voor bescherming biodiversiteit en aanpak illegale activiteiten

Soraya Wijntuin, manager Better Production van het World Wildlife Fund (WWF) Guianas, heeft voor het ministerie van Justitie en Politie, een presentatie gegeven over de strategieën en prioriteiten van de organisatie op het gebied van natuurbescherming, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en de bestrijding van illegale activiteiten die het milieu bedreigen. Tijdens de presentatie werden de drie strategische pijlers van WWF toegelicht: Better Production, Enabling Conditions en Biodiversity Conservation. Deze pijlers zijn gericht op het bevorderen van duurzame productiemethoden, het versterken van de randvoorwaarden voor effectief milieubeheer en het beschermen van biodiversiteit binnen Suriname en de regio.

Bescherming van zeeschildpadden en mariene ecosystemen

Een belangrijk onderdeel van de presentatie betrof de bescherming van zeeschildpadden langs de Surinaamse kust. Daarbij werd stilgestaan bij de bedreigingen waarmee deze beschermde diersoorten worden geconfronteerd, waaronder verstoring van broedgebieden, stroperij en andere illegale activiteiten die negatieve gevolgen hebben voor hun voortbestaan. Het WWF benadrukte het belang van een geïntegreerde aanpak, waarbij natuurbescherming, handhaving en bewustwording, hand in hand gaan om kwetsbare ecosystemen duurzaam te beschermen.

Illegale visserij en identificatie op zee

Daarnaast werd uitgebreid gesproken over de problematiek van illegale visserij in Surinaamse wateren. Volgens het WWF vormt deze vorm van criminaliteit een bedreiging voor zowel de mariene biodiversiteit als de duurzame benutting van visbestanden. In dat kader werd aandacht gevraagd voor het versterken van samenwerking tussen overheidsinstanties, handhavingsdiensten, natuurbeschermingsorganisaties en andere relevante stakeholders. Ook werd het concept van een zogenoemd zeepaspoort besproken. Dit identificatiedocument zou kunnen bijdragen aan een betere identificatie van personen die op zee worden aangetroffen, aangezien zij zich in veel gevallen niet kunnen legitimeren. Er werd eveneens gewezen op de uitdagingen waarmee de autoriteiten worden geconfronteerd, wanneer personen zonder geldige identificatiedocumenten op zee worden aangetroffen. Daarbij werd het belang onderstreept van duidelijke procedures en een adequaat juridisch kader.

Beleidsadviezen voor versterking van toezicht en handhaving

Wijntuin presenteerde verschillende beleidsadviezen die volgens het WWF, kunnen bijdragen aan een effectievere aanpak van illegale activiteiten op zee. Hierbij werden onder meer genoemd:

Versterking van het wetgevend kader.

Uitvoering van een vergelijkende regionale wetgevingsanalyse.

Inzet van technologische oplossingen voor monitoring en toezicht.

Ontwikkeling van nalevings- en handhavingsinitiatieven.

Deze voorstellen zijn gericht op het versterken van toezicht, het verbeteren van identificatiemogelijkheden en het bevorderen van een duurzame en verantwoorde benutting van mariene hulpbronnen.

Minister benadrukt belang van nauwe samenwerking

De minister van Justitie en Politie sprak zijn waardering uit voor de inhoud en kwaliteit van de presentatie. Hij gaf aan dat de aangedragen inzichten en aanbevelingen waardevolle aanknopingspunten bieden voor verdere beleidsontwikkeling en samenwerking. Tegelijkertijd benadrukte de minister dat een succesvolle samenwerking vraagt om intensief contact en een nauwe afstemming tussen het WWF en het ministerie.

“Het was een zeer waardevolle en goed onderbouwde presentatie. Indien het WWF gezamenlijk met Justitie en Politie wil optrekken in de aanpak van deze vraagstukken, is het belangrijk dat wij dichter bij elkaar komen en de samenwerking verder versterken”, aldus de minister. De presentatie werd afgesloten met een gedachtewisseling over mogelijke gezamenlijke initiatieven ter bescherming van Surinames natuurlijke rijkdommen en de versterking van toezicht en handhaving binnen de maritieme sector.