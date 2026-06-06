Samen investeren in leerkrachten voor een sterkere toekomst voor jongeren

In de omgeving Devisbuiten bestaat behoefte aan extra ondersteuning binnen de basisscholen. Daarom hebben het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), via de Inspectie Basisonderwijs, en het Centrum voor Nascholing Suriname (CeNaSu) ondersteuning verleend aan een pilotproject van Stichting Gaape Denki (Groots Denken), die zich inzet voor jongeren en hun ouders/verzorgers in de omgeving Devisbuiten. Het initiatief richt zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren door te investeren in zowel leerkrachten als ouders/verzorgers. Vanuit de visie van de stichting wordt benadrukt dat het voorkomen van problematische ontwikkeling bij jongeren, vraagt om een brede, maatschappelijke en integrale aanpak.

De Inspectie Basisonderwijs en CeNaSu ondersteunen dit initiatief vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van jongeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Effectieve begeleiding van kinderen en jongeren vraagt om samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ouders, maatschappelijke organisaties en de gemeenschap. In dit kader werd de training ‘De leerkracht als sleutel tot een sterke klas’, verzorgd op drie scholen in de omgeving: de Christiaan Themenschool, O.S. Devisbuiten en O.S. Munder.

Tijdens de training werden leerkrachten versterkt in hun pedagogische en didactische vaardigheden. Er werd aandacht besteed aan het creëren van een positief en veilig klasklimaat, effectieve communicatie, klassenmanagement en het herkennen van signalen bij leerlingen. Daarnaast ontvingen de deelnemers praktische handvatten om hun rol als begeleider van leerlingen verder te versterken. De training werd door de deelnemers als waardevol en praktijkgericht ervaren. Leerkrachten gaven aan nieuwe inzichten te hebben opgedaan in hun invloed op het gedrag, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen. Ook werd het belang van een sterke samenwerking tussen school en ouders benadrukt als een essentiële factor in de brede ontwikkeling van het kind.

De interactieve werkvormen en praktijkvoorbeelden droegen bij aan actieve participatie en stimuleerden reflectie op het eigen handelen binnen de onderwijspraktijk. Dit pilotproject onderstreept het belang van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen onderwijsinstanties, scholen en maatschappelijke organisaties. Door krachten te bundelen wordt gewerkt aan een sterker fundament voor de ontwikkeling en toekomstkansen van jongeren in de omgeving Devisbuiten. Met deze pilot wordt tevens een basis gelegd voor verdere samenwerking tussen onderwijsprofessionals, ouders en maatschappelijke partners, gericht op het creëren van een veilige, stimulerende en kansrijke omgeving voor iedere leerling.