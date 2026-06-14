BEZORGD OVER RADIOACTIEVE OPSLAG

De bezorgdheid van bewoners over de geplande opslagfaciliteit voor radioactieve bronnen te Houttuin, legt een spanningsveld bloot tussen economische ontwikkeling en milieuveiligheid. De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) benadrukt dat het project zich nog in de consultatiefase bevindt en dat er nog geen formele beoordeling of besluit is genomen. Volgens de autoriteit worden alle wettelijke procedures strikt gevolgd, terwijl burgers en stakeholders nadrukkelijk worden opgeroepen, hun bezwaren en inzichten kenbaar te maken.

Op papier oogt dat als een zorgvuldig en transparant proces. In de praktijk groeit echter de onzekerheid in de omgeving, juist omdat het gaat om een installatie die direct verbonden is met de snel uitbreidende offshore olie- en gasindustrie. De discussie over radioactieve bronnen, gebruikt in well-logging operaties, raakt daarmee aan fundamentele vragen over veiligheid, toezicht en de mate waarin bestaande instituties zijn toegerust om de snelheid van sectorontwikkeling te volgen. Daarbij komt ook een praktisch element naar voren dat door bewoners wordt genoemd: de verdere vernietiging van het gebied, waar dagelijks zwaar vrachtverkeer over een infrastructuur rijdt die als kwetsbaar en belast wordt ervaren.

Tijdens consultaties hebben bewoners hun zorgen geuit over de locatie van de geplande faciliteit, onder meer vanwege de nabijheid van woongebieden en de ligging boven de Zanderij-aquifer, een belangrijke zoetwaterreserve voor Suriname. De vrees dat een incident mogelijk gevolgen kan hebben voor deze watervoorraad maakt dat de discussie niet alleen technisch of industrieel is, maar direct raakt aan publieke veiligheid en vertrouwen in toezichtstructuren.

Aan de kant van de overheid en de projectindiener wordt benadrukt dat het hier gaat om internationaal gangbare technologie en strikte veiligheidsprotocollen. Radioactieve bronnen die worden gebruikt in de olie-industrie zijn volgens de betrokken autoriteiten volledig ingekapseld in beschermende systemen en worden wereldwijd toegepast, ook in landen met een volwassen olie- en gassector. Daarnaast wordt gewezen op nieuwe richtlijnen die in 2025 zijn ontwikkeld onder de Environmental Framework Act, gebaseerd op standaarden van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), die onder meer de opslag, het transport, de import en de export reguleren.

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu heeft in dat kader aangegeven, dat de groei van offshore activiteiten logischerwijs vraagt om bijkomende infrastructuur dicht bij de operaties, waaronder opslagfaciliteiten voor radioactieve materialen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het proces nog niet is afgerond en dat de ingediende bezwaren uit de samenleving zullen worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Volgens hem blijft het principe van zorgvuldige besluitvorming leidend, waarbij ook extra consultaties niet worden uitgesloten.

Toch blijft precies daar de kern van de spanning zichtbaar. Enerzijds bestaat de noodzaak om de olie- en gasontwikkeling logistiek en technisch te ondersteunen, anderzijds vraagt de samenleving zich af of de institutionele capaciteit om risico’s te beheersen gelijke tred houdt met de snelheid van die ontwikkeling. Het gaat niet alleen om de vraag of regels bestaan, maar ook om de vraag hoe vertrouwen wordt opgebouwd dat die regels in de praktijk voldoende bescherming bieden.

De NMA benadrukt terecht dat het hier nog om een lopend beoordelingsproces gaat en dat inspraak onderdeel is van de procedure. Maar inspraak alleen is niet altijd voldoende om bezorgdheid weg te nemen. Zeker niet wanneer het gaat om technologieën en installaties die voor de meeste burgers moeilijk te doorgronden zijn, maar waarvan de potentiële impact groot wordt ingeschat.

Wat zich hier aftekent is een klassiek spanningsveld in ontwikkelingslanden met een groeiende extractieve sector: economische urgentie versus maatschappelijke acceptatie. In dat spanningsveld wordt niet alleen het project beoordeeld, maar ook het vertrouwen in instituties getest.

Zolang die balans fragiel blijft, zal elke nieuwe stap in de olie- en gasontwikkeling niet alleen worden bekeken door de bril van vooruitgang, maar ook door die van veiligheid en controle. En precies daar geldt opnieuw wat steeds meer een constante wordt in het publieke debat: zien doet geloven.