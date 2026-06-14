AMBTENARENAPPARAAT OPSCHONEN?

EERST ZIEN, DAN GELOVEN

Het debat over het ambtenarenapparaat in Suriname is niet nieuw. Het is een terugkerend thema dat al jaren, zo niet decennia, een vaste plaats inneemt in politieke campagnes en regeringsverklaringen. Telkens opnieuw wordt gesteld dat het overheidsapparaat te groot, te log en financieel onhoudbaar is. En telkens opnieuw wordt dezelfde belofte gedaan: na de verkiezingen, zal worden hervormd, afgeslankt en opgeschoond. De zogenoemde ‘spookambtenaren’ moeten uit het betaalsysteem van het ministerie van Financiën verdwijnen, en de overheid moet efficiënter en moderner worden ingericht. Die belofte is inmiddels een vast onderdeel geworden van de politieke cyclus zelf. Voor de verkiezingen klinkt de diagnose scherp en urgent, maar na de verkiezingen, verschuift de uitvoering naar de achtergrond. Dan volgen commissies, werkgroepen, beleidsnota’s en hervormingstrajecten die allemaal hetzelfde doel hebben, maar zelden tot een fundamentele doorbraak leiden.In 2022 werd het vraagstuk opnieuw scherp gesteld met de start van het Public Sector Reform-programma (PSR). Toen werd gesproken over een ambtenarenbestand waarin volgens schattingen, ongeveer 30.000 overtollige ambtenaren zouden zitten, goed voor meer dan de helft van het totale personeelsbestand. Er werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën ambtenaren, waaronder 55-plussers met en zonder dienstjarenbinding en een grote groep van zogenoemde ‘last in, first out’-personen met beperkte dienstjaren. In die context werd ook gewezen op mogelijkheden zoals vrijwillige uitstroom, vervroegd pensioen en begeleiding naar de private sector, waarbij een deel van de ambtenaren bereid zou zijn om onder voorwaarden uit te treden.

De kern van die discussie is sindsdien nauwelijks veranderd. Wat verschuift, zijn vooral de accenten en de namen van de verantwoordelijke bewindspersonen. Vandaag is het opnieuw minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken die het debat mede vormgeeft. Hij benadrukt de noodzaak van modernisering, efficiënter bestuur en het aanpakken van onregelmatigheden binnen het ambtelijke apparaat. Daarbij wordt onder meer gewezen op situaties van personen die nog op de loonlijst staan zonder actieve werkverrichting, beleidsbenoemingen zonder duidelijke basis en achterstanden in personeelsdossiers. Ook het bestaan van duizenden dossiers die onvolledig of verouderd zijn, wordt erkend als een structureel probleem dat een efficiënte opschoning belemmert. Daarnaast blijft het vraagstuk van zogenoemde spookambtenaren en buitenlandse posten terugkeren in het debat, net als de oproep om het personeelsbeheer strikter te controleren en beter te koppelen aan feitelijke dienstverrichting. Tegelijkertijd wordt steeds opnieuw benadrukt dat hervormingen zorgvuldig en volgens wettelijke procedures moeten verlopen, waardoor snelheid en daadkracht vaak onder spanning komen te staan met zorgvuldigheid en institutionele realiteit. Wat opvalt, is dat de diagnose door de jaren heen breed gedeeld wordt, ongeacht politieke kleur of regeringscoalitie. Het ambtenarenapparaat is ‘te groot’, ‘niet efficiënt’ en ‘hervormingsbehoeftig’. Maar precies daar waar de consensus over het probleem groot is, blijft de uitvoering achter. Het resultaat is een patroon waarin elke nieuwe regering het probleem herbevestigt, maar het systeem zelf verandert nauwelijks. Zo ontstaat een herhaling die inmiddels deel is geworden van het politieke landschap zelf. Hervorming is geen eindpunt meer, maar een proces zonder duidelijke afronding. En zolang de kloof blijft bestaan tussen politieke belofte en zichtbare uitvoering, is één ding duidelijk: eerst zien, dan geloven.