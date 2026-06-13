VHP LAAT NURMOHAMED VALLEN ALS EEN ORANJE BAKSTEEN

Na wat parlementaire fijnslijperij van met name de NDP-fractie en meer specifiek fractie- en commissievoorzitter Parmessar, redde de stemming over de in staat van beschuldigingstelling van de oud-bewindsmannen Hoefdraad, Somohardjo en Nurmohamed, het toch nog tot de DNA-vloer. Daar werd voorgestemd door een interessante mozaïek van oppositie en coalitie.

De VHP liet Nurmohamed vallen als een oranje baksteen. En cynischere stemmen zouden zelfs fluisteren: Nurmohamed werd geofferd om de linie van kostbaardere schaakstukken buiten politiek beeld te houden. De NDP op haar beurt was over Nurmohamed kraakhelder: die kan wat hem verweten wordt nooit alleen hebben gedaan; andere ambtsdragers met (schijn)heiligere gezichten horen naast hem in het beklaagdenbankje.

Atompai van de NPS sprak over waswasi tijdens de behandeling van borbori door zijn strijdmakkers Hellings en Gentle, en stak hen een compleet ongerelateerd hart onder de riem op een moment dat in de verste verte niets met hen te maken had.

En toen de NDP politiek verraden werd door de galerij van IBC’ers, met wie zij een wanhoopscoalitie vormden, besloten zij het instituut op een gewichtig moment de rug toe te keren. IBC staat hier voor: “Iedereen Behalve Chan”, het leidende en enige principe van de krabpatu-coalitie die met krabpatu-leningen en, een jaar na dato, zonder enig samenhangend beleid, een politieke rekening wilde vereffenen met de gevallen leider.

Een staaltje van ‘betere politicus dan verstandige verdachte’ rolde uit de koker van Bronto Somohardjo, die tegen zijn persoonlijke strafvorderlijke belang in stemde door vóór zijn eigen in staat van beschuldigingstelling te stemmen. Een riverboat gambler in de waarste zin van het woord. Zoals hij de show wist te stelen met zijn gevatte en enigszins ludieke woordjes aan het Nederlandse koningspaar, wist hij ook tijdens zijn spreekbeurt de vermoorde onschuld uit te hangen, met een paar grammetjes meer melodrama dan op het eerste gezicht nodig, maar met voldoende flair om de nieuwscyclus bezig te houden. Een muurbloempje van een minister, thans onder strafrechtelijke verdenking, maar de politieke babbelaar zoals die maar eens in een generatie langskomt.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens juridische deskundigen, aan de Hoefdraad- en Somohardjo-zaken behoorlijke uitdagingen als het gaat om hoe omgesprongen is met vormvoorschriften en relatief discutabel bewijsmateriaal. De Nurmohamed-zaak ligt op straat vanwege de aangevers en is een loodzwaar anker. Het is maar zeer de vraag of het bij deze verdachte blijft, of dat meer Olifanten meezinken.