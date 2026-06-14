WATRASEY CHAOS EN NU ZELFS ADAMSGEWAAD

De chaos wordt steeds groter op vele plekken in dit land, zo ook aan de Waterkant. Na de oplevering van het zogeheten PURP-project op Onafhankelijkheidsdag het vorig jaar, is er duidelijk sprake van een free for all. Een beheersraad Waterkant ontbreekt tot op heden en wordt opzettelijk niet benoemd en geïnstalleerd.

De bewaking van dit mooie project stelt niets voor en heeft tot gevolg, dat er op de voetpaden wordt gereden met fietsen en bromfietsen. Een stopverbod langs de rijweg wordt voortdurend genegeerd. Verschillende potente JBL mu-ziekspeakers zorgen in de avonduren vrijwel gelijktijdig voor luide muziek van verschillende genres. Het vuil wordt zeer onregelmatig opgehaald en deels vaak naast de stop van de Waterkant 14 gedeponeerd en overgelaten aan daklozen en zwerfhonden. Stukgereden verkeersmeubilair wordt niet hersteld of weer juist gepositioneerd. Het gras op de perken wordt zeer onregelmatig gemaaid. Duidelijker kan het niet, het park is nu in handen van lanti. En als klap op de vuurpijl is het voor nudisten nu ook vrijspel zoals bij deze man, die het prettiger vond in ademsgewaad een wandeling te nemen langs de Waterkant en in het park. En niemand die ingreep. Politie in geen velden of wegen te bekennen. Suriname Quo Vadis?