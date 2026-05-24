DE POLITIEK EN DE CENTRALE BANK

“Die post van de Centrale Bank gaat naar de NPS’’, riep voorzitter Gregory Rusland een klein jaar geleden, tijdens het spoedcongres over regeringsdeelname. Dat viel in de bankwereld, bij de internationale ontwikkelingspartners en in het bedrijfsleven, niet goed. ‘Die post’, of het nou gaat om de functie van governor of regeringscommissaris, komt aan geen enkele politieke partij toe en moet onaantastbaar zijn qua onafhankelijkheid en onbespreekbaar zijn tijdens politieke onderhandelingen. Zo heeft de wetgever het in 2023 bij de herziening van de Wet Centrale Bankwezen bedoeld en dat was de gedachte die het IMF rust gaf bij de meer dan een half miljard USD aan balanssteun die ons in de afgelopen regeertermijn op de been hield.

WIE ZIJN NEUS SCHENDT: MENSONTERENDE BEHANDELING VAN BOUSAID

Na de invoering van de wetgeving, is geen haast gemaakt door de regering Santokhi om die wet na te leven met nieuwe en volledig wettelijke termijnen voor de toenmalige raad en de toenmalige en huidige governor. Een hiaat dat die regering aangerekend mag worden. Maar niet meer en niet minder dan de mensonterende behandeling die de meest succesvolle bankier binnen die toenmalige raad, ten deel is gevallen. Regeringscommissaris (voorzitter) binnen de toenmalige raad, Bousaid, werd vermoedelijk vanwege zijn kritische blik en zijn politieke onafhankelijkheid op een zijspoor gezet en kwam niet terug in de vrijwel volledig terugkerende Raad van Commissarissen. Degenen die nu dus verplicht vrijwillig vroegtijdig plaats moeten maken, hebben destijds geen collegialiteit of solidariteit publiekelijk gemaakt over het verlies van de toenmalige voorman. De tranen die thans gelaten worden om hun lot zijn daarom minder in waardering voor de personen, maar meer uit treurigheid achter de principes van onafhankelijkheid en rechtszekerheid.

TOEZICHT OP HET TOEZICHT: VOORBEELDFUNCTIE

De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Suriname, heeft tot taak om toezicht te houden op de toezichthouder tevens kassier van de staat Suriname, de waakhond van de financiële sector, voor het gemak geordend in de banken, de verzekeraars, de cambio’s en de pensioenfondsen. Noem het naïef, maar het rechtszekerheidsbeginsel – de waarborg dat de vaste termijnen van zittende raadsleden en de governor, hun onafhankelijkheid garanderen – moet toch van gewicht zijn? Zouden wij als volk lijdelijk toekijken, wanneer leden van het Hof van Justitie voortijdig bedankt worden of de PG op straat gezet wordt, omdat het de zittende machthebber binnen de uitvoerende macht politiek zo uitkomt?

RECHTSZAAK GERSIE: EEN BELANGENCONFLICT?

Wij weten dat de benoemde regeringscommissaris in een lopend juridisch geschil is verwikkeld met het instituut waarvan hij thans weer het rentmeesterschap krijgt. Is het geen interessante vraag hoe dit zich gaat ontwikkelen? Is er tussentijds een regeling getroffen, of is die misschien op komst?

HOE GAAN WIJ MET ONS KADER OM?

Dezelfde Bousaid heeft zijn krachten onvermoeibaar gegeven aan Staatsolie – het grootste bedrijf van Suriname en onze miljardendollar-oliegigant – waarin hij instrumenteel was bij het realiseren van zowel de grootste nationale obligatie-uitgifte ooit, als de grootste gesyndiceerde financiering voor een Surinaamse partij, namelijk de Afreximbank-financiering die de deelname aan GranMorgu veiligstelt voor Suriname. Stanley Mathoera wordt met open armen terugontvangen in de Raad van Commissarissen van de grootste bank van het land, waar hij binnenkort voorgedragen en (her)benoemd zal worden. Het kader is schaars en wij politiseren het. Het toont de beperking in onze rechtsstatelijke en de-mocratische volwassenheid. Het talent, de goede bedoelingen en de kwaliteiten van de nieuwe raadsleden zijn geen reden om dit te verzachten of te rechtvaardigen. Zij hadden hun krachten kunnen en moeten geven als deskundigen, consultants en adviseurs, en netjes moeten wachten tot natuurlijk verloop en daadwerkelijke vrijwilligheid tot vacatures in de raad hadden geleid.

R.B.