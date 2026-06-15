VN waarschuwen Suriname voor institutionele uitdagingen bij oliegedreven economische transitie

Suriname heeft in 2025 belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van economische veerkracht, sociale inclusie en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd waarschuwen de Verenigde Naties in haar Jaarrapport 2025, dat structurele tekortkomingen binnen overheidsinstituties en het gebrek aan betrouwbare data, een risico vormen voor de duurzame ontwikkeling van het land, vooral met het oog op de verwachte inkomsten uit de offshore olie- en gasindustrie.

De bevindingen zijn opgenomen in het jaarrapport over de uitvoering van het Meerjarig Samenwerkingsraamwerk (MSDCF 2022-2026) tussen de VN en Suriname.

Volgens de organisatie zal het succes van de komende economische transitie in belangrijke mate afhangen van het vermogen van de overheid om beleid effectief uit te voeren, te monitoren en waar nodig, bij te sturen.

Het rapport stelt dat de huidige institutionele capaciteit van de overheid nog onvoldoende is toegerust voor de complexe uitdagingen die gepaard gaan met een oliegedreven economie. Hoewel verschillende coördinatiemechanismen bestaan, blijft de samenwerking tussen ministeries en andere overheidsinstanties volgens de VN ongelijkmatig. Hierdoor wordt de uitvoering van beleid bemoeilijkt en verloopt besluitvorming niet altijd efficiënt.

Daarnaast wijzen de VN op het gebrek aan actuele en gedetailleerde data. De beperkte beschikbaarheid van tijdige en gedisaggregeerde gegevens belemmert volgens het rapport de ontwikkeling van effectief beleid en maakt het moeilijk om de voortgang van de Duurzame Ontwikkelings-doelen (SDGs) nauwkeurig te monitoren. Zonder betrouwbare informatie over onder meer armoede, economische formalisering en regionale ongelijkheid, blijft het lastig gerichte beleidsmaatregelen te ontwikkelen.

Een belangrijk aandachtspunt vormt de verwachte toestroom van olie-inkomsten in de komende jaren. De VN benadrukken dat deze inkomsten aanzienlijke kansen bieden voor economische groei en ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook risico’s met zich meebrengen. Indien de opbrengsten niet op een transparante en strategische wijze worden beheerd, kunnen zij volgens het rapport, leiden tot grotere ongelijkheid, bestuurlijke kwetsbaarheden en duur-zaamheidsproblemen.

Volgens de VN zijn sterke instituties daarom essentieel om ervoor te zorgen dat de voordelen van de olie-industrie ten goede komen aan de gehele samenleving. De organisatie stelt dat Suriname zich nu moet voorbereiden op wat wordt omschreven als ‘Suriname 3.0’, een nieuwe ontwikkelingsfase die aanbreekt na de start van de olieproductie.

In de aanloop naar 2026 zal de VN haar ondersteuning daarom vooral richten op het versterken van governance-structuren voor het beheer van toekomstige grondstoffeninkomsten. Daarnaast zal worden gewerkt aan een betere integratie van de Groene Ontwikkelingsstrategie en de nationale klimaatdoelen, waaronder de onlangs ingediende NDC 3.0, binnen de economische planning van het land.

Ook digitalisering van de publieke sector wordt gezien als een belangrijke prioriteit. Volgens het rapport kan verdere digitalisering bijdragen aan efficiëntere dienstverlening, meer transparantie en een betere verantwoording van overheidsprocessen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de voorbereiding van Suriname op de Universele Periodieke Toetsing (UPR) van de mensenrechtensituatie, die in november 2026 plaatsvindt.

De VN concluderen dat een versnelling van institutionele versterking en datagedreven besluitvorming noodzakelijk is om de economische kansen van de olietransitie optimaal te benutten. Zonder voldoende bestuurlijke capaciteit en effectieve systemen, dreigt het risico dat bestaande structurele zwaktes de verwachte voordelen van de olie-inkomsten ondermijnen. Voor het Surinaamse bedrijfsleven betekent dit volgens het rapport dat de nadruk de komende jaren zal blijven liggen op het creëren van een voorspelbaar, transparant en datagedreven ondernemingsklimaat. Tegelijkertijd wordt steeds nadrukkelijker vooruitgelopen op de institutionele eisen die gepaard gaan met de ontwikkeling van een oliegedreven economie.