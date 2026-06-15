Barbados ziet gigantisch olie- en gaspotentieel in offshore gebied

Barbados zet zijn offshore energieambities kracht bij met nieuwe schattingen die wijzen op een potentieel van meer dan 13 miljard vaten olie en ruim 40 biljoen kubieke voet aardgas. De cijfers zijn gebaseerd op seismische onderzoeken en technische analyses en vormen de basis voor de geplande uitgifte van exploratielicenties voor negentien offshore blokken.

De schattingen geven extra gewicht aan de ambitie van de regering onder leiding van premier Mia Mottley, om de offshore ener-giesector verder te ontwikkelen.

Barbados is momenteel op zoek naar internationale partners die bereid zijn te investeren in olie- en gasexploratie, met aandacht voor milieunormen en klimaatverantwoord ondernemen.

Directeur Natuurlijke Hulpbronnen Jamar White verklaarde begin deze maand, dat de beschikbare gegevens wijzen op een aanzienlijk potentieel. Volgens hem zou Barbados kunnen beschikken over meer dan 13 miljard vaten olie en ruim 40 biljoen kubieke voet aardgas. Ook waarnemend premier en minister van Energie, Kerrie Symmonds, verwees naar deze cijfers. Hij stelde dat zowel twee- als driedimensionale seismische onderzoeken aanwijzingen hebben opgeleverd voor aanzienlijke olie- en gasvoorraden. De autoriteiten benadrukken dat het niet gaat om bewezen reserves. De genoemde volumes vertegenwoordigen olie en gas die mogelijk aanwezig zijn in de ondergrond. Pas na exploratieboringen kan worden vastgesteld of de voorraden commercieel winbaar zijn.

Ter vergelijking: het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, bevat naar schatting meer dan 11 miljard vaten olie-equivalent en produceert momenteel bijna één miljoen vaten olie per dag.

Het nieuwe offshore programma van Barbados omvat negentien beschikbare blokken met een gezamenlijke oppervlakte van circa 62.643 vierkante kilometer. De gemiddelde omvang van een blok bedraagt ongeveer 3.297 vierkante kilometer. Onder de beschikbare gebieden bevinden zich drie nieuw afgebakende ultra-diepwaterblokken: Windmill, Landship en Culpepper. Ook het Oistins-blok, dat eerder niet werd aangeboden tijdens vergunningsrondes, is nu beschikbaar. De voorselectie voor geïnteresseerde bedrij-ven is op 1 juni gestart en loopt tot 1 september 2026. De directe onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen 15 juni 2026 en 15 januari 2027. De toekenning van de blokken staat gepland tussen juli 2026 en februari 2027.

Bedrijven moeten aantonen dat zij beschikken over voldoende juridische, technische en financiële capaciteit. Daarnaast gelden eisen op het gebied van veiligheid, milieu, klimaatbeleid en lokale participatie.

Barbados kent al een lange geschiedenis van olieproductie op land. Volgens het ministerie van Energie werd er al in de achttiende eeuw olie verzameld uit handgegraven putten. De eerste machinaal geboorde putten dateren van 1896. Momenteel bevinden zich ongeveer 240 olie- en gasputten op het eiland, waarvan er op elk moment tussen de 80 en 100 in productie zijn. De zoektocht naar offshore olie en gas verloopt echter al jaren geleidelijk. Het offshore petroleumprogramma werd officieel gelanceerd in 2007. In 2015 werden exploratielicenties verleend aan BHP Billiton voor de offshoreblokken Carlisle Bay en Bimshire, gelegen ten zuidoosten van Barbados. Deze gebieden beslaan ongeveer 5.000 vierkante kilometer en bevinden zich op waterdieptes van 1.200 tot 2.000 meter. Volgens minister Symmonds zoekt Barbados partners met ervaring in diepwateroperaties en een sterke reputatie op het gebied van milieubescherming.

Bron: Barbados Today, Nation News Barbados en het Ministerie van Energie, Bedrijfsontwikkeling en Consumentenzaken van Barbados.