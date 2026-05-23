Voor 2020 was de term ‘pe a moni de’ veel gehoord, het ging toen vooral (niet alleen) om gelden uit de Oppenheimer-leningen. Er heerst een soort van vloek rond het begrip Oppenheimer. Nu gaat het weer om gelden rond de afkoop van de leningen van Oppenheimer. Nu is er weer vaagheid over waar ruim een half miljard USD is gebleven ‘verdwenen’, ‘verdampt’. Het verhaal dat de lening nodig was om de druk eraf te halen is te vaag, er is meer dan nodig geleend, er is te duur geleend en er is te veel verdampt. Dat is die tori, daar moet het over gaan. Simons is opvallend geheimzinnig over de details van de lening. Er wordt kennelijk bewust informatie achter gehouden want er is iets dat stinkt. Dat ‘stinken’ wordt bewust verborgen. Na graven in delen van publicaties van onder andere van Bureau Staatsschuld blijkt dat USD 543 miljoen is verdampt. Schokkend! Dus uit die lening van USD 1860 miljoen is ongeveer 30 procent van dat geld (USD 543 miljoen) verdampt. Daarom is de vraag ‘pe a moni de’,relevant. Alles wijst erop dat er mensen zijn rond die lening, die belang hadden en hebben en mogelijk flink aan hebben overgehouden.

De lening ontrafeld

Hieronder de analyse van wat verdampt is. In onderstaand overzicht kan je zien:

Wat er geleend is (USD 1860 miljoen) Wat gebruikt is voor aflossingen (USD 1137 miljoen) Wat is overgehouden voor Suriname (USD 180 miljoen) Wat is verdampt (USD 543 miljoen)

De aflossingen

In de kwartaalrapportage van maart 2026 van het Bureau voor de Staatsschuld kan je teruglezen, welke leningen c.q. verplichtingen zijn afgelost door de leningen van Bank of America (BoA). In tabel 3 van de rapportage vind je de bedragen van de verplichtingen:

Oppenheimer (ook wel Eurobond genoemd): was USD 694 miljoen. Dit is afgekocht VRI: dit stond geboekt voor een “verplichting” ter waarde van USD 373 miljoen. Dit is afgekocht. Lees zelf wat je van de verhalen dat VRI een draak geworden zou zijn moet geloven Commerciële leningen bij en met de bedragen zoals ze te boek stonden ABN Amro ( USD 19 miljoen), KBC bank (USD 3 miljoen) en Industrial and Commercial Bank of China (USD 48 miljoen). Deze leningen zijn dus afgekocht.

Dit zijn de drie aflossingen waarvan bekend is, waar de lening naar toe is gegaan. Dat was dus samen USD 1137 miljoen. Maar dan de rest van die USD 1860 miljoen?

Wat is verdampt?

Uit het overzicht, de tabel, blijkt dat USD 543 miljoen is verdampt aan fees, commissies en gedeeltelijke rente (let wel slechts een deel van de rente op de leningen). Dat is wel heel veel geld he? Dat komt door de foute deal. De lening is te duur dus te veel aan rente. Te veel geleend dus te veel aan commissies en fees betaald. En dan de vaagheid: hoeveel is aan ‘lekkers’ verdwenen?? De honingpot is best groot, half miljard USD.

In mijn vorig artikel laat ik zien dat de terugbetalingen van deze leningen ertoe leiden dat de volgende regering voor 2 grote piek betalingen moet zorgen, in 2030 en in 2035. Dan is Simons al weg. Na haar dus de zondvloed. De honingpot van half miljard USD heeft dan al de boel goed gesmeerd.

Het land is stil

Waar zijn de mensen die zo van hun land houden? Waar is het parlement? Waar is Adhin met zijn drie taken/rollen/verantwoordelijkheden? Je kan 100 PG’s willen vervangen, maar onder jouw toeziend oog wordt half miljard USD onttrokken en je bent muisstil.

Voor de goede orde en voor de zoveelste keer: de Oppenheimer-orkaan is ontstaan doordat Bouterse, Adhin en Simons toen storm hadden gezaaid, zij hadden toen roekeloos veel geld geleend bij Oppenheimer. Twee van deze drie zijn nu aan de macht. Zij hebben toen roekeloos gehandeld, zonder na te denken dat Suriname die lening niet kan terugbetalen maar toch genomen en toen ook meer genomen dan nodig was. Ook is die lening toen niet terugbetaald nadat Staatsolie het geld aan de regering had betaald. Om het geheugen van eenieder even op te frissen het volgende. Hoefdraad vertelde dat die lening nodig was voor Staatsolie want anders zou die omvallen. Hoefdraad haalde het geld op bij Oppenheimer, gaf maar een deel aan Staatsolie en Staatsolie had snel daarna alles teruggegeven aan Hoefdraad maar die stopte het geld ergens in, niet aan Oppenheimer teruggegeven. Daarom toen de vraag: pe a moni de?

Zo zie je maar. Het verhaal dat de lening nodig was om de druk eraf te halen, is te vaag, er is meer dan nodig geleend, er is te duur geleend en er is te veel verdampt. Dat is die tori, daar moet het over gaan.

Voor een breder begrip van de leningen kan je ook het artikel van 2 mei 2026 lezen:

Hikmat Mahawat Khan

