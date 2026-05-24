EINDELIJK WETGEVING VOOR E-BIKES

Met de goedkeuring van wijzigingen in de Rijwet 1971 en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, heeft De Nationale Assemblee eindelijk een stap gezet richting regulering van elektrische voertuigen in Suriname. Vanaf 1 januari 2027 krijgen e-bikes, elektrische bromfietsen en andere elektrische voertuigen, officieel dezelfde wettelijke status als conventionele motorvoertuigen. Daarmee wordt een juridisch vacuüm aangepakt dat al jaren zichtbaar was. Dat elektrische voertuigen steeds vaker deel uitmaken van het Surinaamse straatbeeld, is geen recente ontwikkeling. Al geruime tijd bewegen duizenden e-bikes en andere elektrisch aangedreven voertuigen zich dagelijks door het verkeer, zonder dat daarvoor een duidelijk juridisch kader bestond. Regels over registratie, verzekering, aansprakelijkheid en handhaving ontbraken, terwijl de praktijk allang had aangetoond dat deze voertuigen een vaste plaats in het verkeer hadden veroverd.

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie erkende in De Nationale Assemblee, dat de bestaande wetgeving niet meer aansloot op deze technologische realiteit. Die vaststelling is terecht, maar komt rijkelijk laat. De overheid heeft opnieuw gereageerd nadat een maatschappelijke ontwikkeling zich al volledig heeft voltrokken, in plaats van vooruit te kijken en tijdig beleid te ontwikkelen. De nieuwe wetgeving moet nu alsnog structuur brengen. Dat betekent concreet dat bezitters van elektrische voertuigen voortaan zullen moeten voldoen aan een keuringsplicht, een nummerplaat moeten aanvragen, een verplichte aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten en een helm zullen moeten dragen tijdens deelname aan het verkeer. Daarmee worden e-voertuigen formeel ondergebracht binnen hetzelfde wettelijke kader als andere gemotoriseerde voertuigen. Ook een minimumleeftijd voor bestuurders zal worden vastgesteld, al moet die leeftijdsgrens nog nader worden bepaald. Het zijn noodzakelijke stappen die bijdragen aan rechtszekerheid en verkeersveiligheid, maar die tegelijk illustreren hoe groot de inhaalslag is die nu gemaakt moet worden.

Goede regelgeving is echter meer dan wetten op papier. Ze vereist ook uitvoerbaarheid. Tijdens de parlementaire behandeling werd duidelijk dat handhaving nog verre van op orde is. De politie beschikt nog niet over alle benodigde apparatuur om controles effectief uit te voeren en personeel moet nog worden getraind om met deze nieuwe voertuigcategorieën om te gaan. Daarmee dreigt opnieuw een bekende Surinaamse situatie: regels worden ingevoerd zonder dat de uitvoerende capaciteit volledig aanwezig is. Nog zorgwekkender is dat ook de brandweer nog niet beschikt over gespecialiseerde middelen om accubranden van elektrische voertuigen adequaat te bestrijden. Dat lijkt misschien een technisch detail, maar het raakt de kern van verkeersveiligheid. Moderne mobiliteit vraagt om moderne voorbereiding, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. De overgangsperiode van twaalf maanden voor keuring en verzekering is daarom verstandig en noodzakelijk. Ze biedt burgers en instanties de ruimte om zich aan te passen. Maar die overgangstijd is tegelijk ook een stille erkenning dat de overheid achter de feiten aanloopt. Een ander zwak punt is het ontbreken van betrouwbare cijfers over het aantal elektrische voertuigen dat zich momenteel op de Surinaamse wegen bevindt. Zonder een helder beeld van de omvang van deze ontwikkeling blijft beleid deels gebaseerd op schattingen. Dat bemoeilijkt effectieve regulering en roept vragen op over de voorbereiding van deze wetswijziging. De discussie over elektrische voertuigen gaat uiteindelijk over meer dan verkeersregels alleen. Ze legt opnieuw bloot hoe beleidsvorming in Suriname vaak pas in beweging komt wanneer maatschappelijke veranderingen al lang hebben plaatsgevonden. Technologie ontwikkelt zich sneller dan de overheid lijkt te kunnen volgen. Dat regulering nodig is, staat buiten kijf. Maar goed bestuur betekent niet alleen reageren op nieuwe realiteiten. Het betekent vooruitzien, anticiperen en tijdig voorwaarden scheppen voor veilige en ordelijke groei. De wet rijdt eindelijk mee, maar opnieuw loopt het beleid achter op het verkeer.