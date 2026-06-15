Centrale Bank heeft KKV-gelden verwerkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakt hierbij bekend dat de uitbetaling van de koopkrachtversterking (KKV-gelden), inmiddels door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is verwerkt. De verdere administratieve afhandeling vindt momenteel plaats bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Zodra deze verwerking is afgerond, zullen de betreffende bedragen binnen afzienbare tijd op de rekeningen van de cliënten worden bijgeschreven.

Het ministerie begrijpt dat de vertraging voor betrokkenen ongemak kan hebben veroorzaakt en biedt hiervoor zijn oprechte verontschuldigingen aan. Tegelijkertijd spreekt het departement zijn waardering uit voor het begrip, het geduld en het vertrouwen dat de cliënten gedurende deze periode hebben getoond. Cliënten worden verzocht hun rekening in de komende dagen te controleren. Indien er na verloop van een redelijke termijn nog onduidelijkheden bestaan over de bijschrijving, kunnen zij contact opnemen met de daarvoor aangewezen instanties voor nadere informatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dankt alle cliënten voor hun medewerking en verzekert hen dat alles in het werk wordt gesteld om de uitbetaling zo spoedig mogelijk af te ronden.