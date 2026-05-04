ZOVEELSTE GEVAARZETTING

Verlaten houten panden, en de aanwezigheid van de vele daklozen, vormen een groot gevaar voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Hoeveel van deze historische gebouwen zijn al niet in vlammen opgegaan door onvoorzichtige en of opzettelijke brandstichting door danklozen, die op onrechtmatige wijze toegang tot de bedoelde gebouwen hadden gezocht. Als er geen sprake is van illegale bezetting, dan wel van stelselmatige sloop.

Zo ook dit pand op de hoek van de Keizerstraat en Watermolenstraat, waar voorheen een kledingzaak in gevestigd was. Van dit gebouw is maar weinig over, maar het gevaar van brand is niet geweken. De overheid moet naar onze mening, hier ingrijpen en de volledige sloop doen bevorderen.