Olieprijs stijgt door oplopende spanningen in Midden-Oosten

De olieprijzen zijn woensdag in de vroege Aziatische handel verder gestegen, nadat de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw waren toegenomen. Iran vuurde raketten af richting Koeweit en Bahrein, terwijl de Verenigde Staten een olietanker uitschakelden die onderweg was naar Iran. De prijs van Brentolie steeg met 1,09 procent tot USD 97,05 per vat, terwijl de Amerikaanse benchmark West Texas Intermediate (WTI) met 1,19 procent toenam tot USD 94,88 per vat. Beide referentieprijzen bereikten daarmee hun hoogste niveau in ongeveer een week, na stevige winsten tijdens de vorige handelsdag.

Volgens het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) lanceerde Iran twee raketten richting Koeweit. Deze zouden hun doel niet hebben bereikt, omdat zij voortijdig neerstortten of uiteenvielen. Daarnaast werden drie raketten afgevuurd op Bahrein, die volgens Amerikaanse en Bahreinse luchtverdedigingssystemen succesvol werden onderschept. CENTCOM meldde verder dat ook drie aanvalsdrones, gericht op civiele scheepvaart in de Straat van Hormuz, werden neergehaald.

In een afzonderlijk incident schakelden Amerikaanse strijdkrachten een olietanker uit die op weg was naar Kharg Island, de belangrijkste olie-exportterminal van Iran. Volgens CENTCOM negeerde het onder Botswaanse vlag varende schip M/T Lexie gedurende 24 uur, meerdere waarschuwingen en bevelen om van koers te veranderen.

De tanker werd uiteindelijk tot stilstand gebracht, nadat een Amerikaans vliegtuig een Hellfire-raket afvuurde op de machinekamer van het schip. Hierdoor kon het vaartuig zijn reis niet voortzetten. Het incident markeert volgens Amerikaanse gegevens de zesde keer sinds 13 april, dat Amerikaanse troepen een commercieel schip hebben uitgeschakeld. Daarnaast zouden 122 andere schepen zijn omgeleid als gevolg van de maritieme blokkade in het gebied. De ontwikkelingen komen op een moment dat de hoop op een diplomatieke doorbraak tussen Washington en Teheran opnieuw afneemt. Iraanse media berichtten dat er al enkele dagen geen contact meer is geweest tussen beide landen. De Amerikaanse president Donald Trump weersprak die berichten en stelde dat de gesprekken nog steeds gaande zijn.

Naast de geopolitieke spanningen kregen de olieprijzen ook steun van nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Volgens het American Petroleum Institute daalden de Amerikaanse ruwe olievoorraden voor de zevende week op rij. In de week eindigend op 29 mei, namen de voorraden met 6,8 miljoen vaten af.

Beleggers wachten nu op de officiële voorraadcijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA), die later woensdag worden gepubliceerd. Een bevestiging van de sterke voorraadafname kan de opwaartse druk op de olieprijzen verder versterken.

Analisten wijzen erop dat een diplomatieke doorbraak, de olieprijzen opnieuw zou kunnen doen dalen. Zolang een akkoord echter uitblijft en de spanningen in het Midden-Oosten aanhouden, lijkt de markt rekening te houden met verdere prijsstijgingen.