President blikt terug op bezoek aan Brazilië en Dominicaanse Republiek

Twee uiterst vruchtbare missies, die voornamelijk gericht waren op het realiseren van resultaatgerichte en duurzame bilaterale samenwerkingen. Zo blikt president Jennifer Simons terug op haar officiële werkbezoeken aan de Federatieve Republiek Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Het staatshoofd is dinsdagavond 2 juni vanuit Santo Domingo in eigen land teruggekeerd, samen met de ministers Melvin Bouva en Raymond Landveld.

De bewindslieden maakten ook deel uit van het ministeriële team dat met de president in Brazilië had vertoefd. Tijdens het bezoek aan Brazilië, trad het staatshoofd in conclaaf met haar ambtgenoot Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Dit overleg mondde uit in een pakket aan bilaterale overeenkomsten, dat Suriname direct voordelen biedt op het gebied van openbare gezondheidszorg, defensie en cyberbeveiliging.

Daarnaast zijn er concrete stappen gezet voor de bevordering van handel, landbouw en voedselzekerheid, infrastructuurontwikkeling, connectiviteit en regionale integratie. Ook energiesamenwerking en klimaatbestendigheid vormen belangrijke pijlers binnen de hernieuwde samenwerking. Het hernieuwde partnerschap legt een stevige basis voor duurzame economische groei, nationale veerkracht en regionale stabiliteit. Aansluitend reisden president Simons en de ministers Bouva en Landveld door naar de Dominicaanse Republiek. Daar lag de focus primair op duurzame ontwikkeling binnen de agrarische sector, toerisme en het aantrekken van private investeringen. Suriname profileerde zich als een aantrekkelijke partner die gereed is om buitenlandse investeerders samen te brengen met lokale grondbezitters. De hernieuwde relatie kreeg gestalte door de ondertekening van zes nieuwe overeenkomsten. Een belangrijk resultaat hiervan is de versterking van de diplomatieke banden, waaronder de voorgenomen vestiging van een Dominicaanse ambassade in Paramaribo. In de Dominicaanse Republiek sprak president Simons tevens het Nationaal Congres toe. In haar toespraak vestigde zij de aandacht op regionale uitdagingen, waaronder klimaatverandering en collectieve veiligheid. Het Surinaamse staatshoofd riep op tot een eenduidig internationaal standpunt, aangezien ontwikkelingslanden vaak onevenredig zwaar worden getroffen door de mondiale klimaatcrisis. Met de behaalde resultaten is er een sterk fundament gelegd voor langdurige welvaart, intensievere regionale integratie en duurzame samenwerking tussen de betrokken landen.