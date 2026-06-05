Jones: ‘Mensen kunnen in Nickerie het graf van hun geliefden niet eens zien”

NDP-parlementariër Ebu Jones zei na de schorsing van De Nationale Assemblee over de behandeling van Begrafeniswet 1959, dat hij niet denkt dat de samenleving moeite heeft met de verhoging van het legestarief naar SRD 250. Hij gelooft zelfs, dat de samenleving geen moeite heeft het tarief te verhogen naar SRD 1000. “Het gaat niet om waarnaar je het verhoogt, maar het gaat er om, wat krijg je ervoor terug. Wanneer je nu naar een begraafplaats gaat en moet zien waar je geliefde ligt, dan schrik je”, aldus Jones. Volgens Jones moet de overheid wel kunnen garanderen dat een begraafplaats wordt gesitueerd waar geen enkel graf onder water loopt of vol modder zit en dat zelfs de begraafplaatsen onder wiet verkeren.

Jones zei dat als meneer Mones de begraafplaatsen de afgelopen maanden in het district Nickerie had kunnen schoonmaken, dan heeft het district alleen een rommel van een begraafplaats overgehouden. Jones zei dat de commissie een goed gesprek heeft gehad met dc Joeloemsingh, waarbij zij duidelijke afspraken heeft gemaakt met de districtscommissarissen, waar ook de verschillenden diensten van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, hebben aangegeven, dat zij hun krachten zullen geven om de begraafplaatsen in Nickerie onder controle te krijgen. Jones vertelde dat er verregaande plannen zijn voorbereid, om niewe begraafplaatsen te maken waarbij men kan stellen, dat het waardig is om hun dierbaren te begraven. Hij zegt dat de realiteit in Nickerie is, dat mensen het graf van hun geliefden niet eens kunnen zien, wanneer zij langs de graven wandelen op straat. Jones vindt dat de samenleving er geen moeite mee heeft, iets meer te betalen, echter moeten zij wel een kwalitatief goede begraafplaats daarvoor krijgen.