WISSELKOERS VERDER OMHOOG?

Al een tijdje gaat het gerucht dat de wisselkoersen voor vreemde valuta verder zullen stijgen. Als de prijzen nu al ondraaglijk zijn, wat zal dan gebeuren bij een hogere koers? Hoe zit het dan met de mensen die aflossingen hebben en degenen die de huur in valuta moeten betalen. Maar erger nog, de studies die momenteel in valuta bekostigd moeten worden, hoe zal die groep het dan doen? Willen we een onderontwikkelde gemeenschap? Of hebben we liever dat mensen op straat gaan slapen? Misschien erger nog een totaal gefrustreerde gemeenschap. Een koers van veel hoger dan SRD 22 voor de dollar zal ervoor zorgen, dat nog meer bedrijven over de kop zullen gaan en dat de productie nog verder omlaag gaat. Wat zal er dan nog uit de bus komen? Zal de koers nog verder stijgen? Krijgen we daadwerkelijk een situatie, waarbij we de double digits terug moeten verwachten, of waarbij mensen met bundels geld rondlopen die geen waarde hebben. Misschien weer een situatie waarbij er een rush ontstaat op valuta omdat mensen hun vertrouwen in de SRD meer verliezen. Dit met het gevolg dat er wederom schaarste ontstaat. Hebben de banken geen overschot aan valuta gemeld? Zou dit niet moeten resulteren in meer koersstabiliteit of daling? Of is er geen sprake van een significant overschot zoals men de situatie voorhoudt. In ieder geval zal een hogere koers verschrikkelijke nadelen hebben voor ons land, maar nog meer voor de reeds verarmde gemeenschap.