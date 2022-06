SURINAME HEEFT NOG EEN OLIEBRON ERBIJ

Het in Houston gevestigde APA Corporation heeft afgelopen dinsdag 21 juni aangekondigd dat haar joint venture met het Franse TotalEnergies een olie-ontdekking heeft gedaan bij de exploratie van Krabdagu (KBD), ver voor de kust van Suriname. Verzamelde Stroomtestgegevens duiden op een olie-in-place bron van respectievelijk ongeveer 100 en 80 miljoen vaten (MMbbls) die zijn aangesloten op de KBD-1-put, zei APA. De ontdekking is in de buurt van de door ExxonMobil geleid consortium in Guyana, dat naar schatting bijna 11 miljard vaten olie-equivalent bevat. De regering van Suriname was zeer enthousiast en president Santokhi liet in een persbericht weten dat met dit goede nieuws hij uitkijkt naar de Final Investment Decision (FID) van de actieve oliemaatschappijen. Met deze aankondiging bestaat zelfs een mogelijkheid voor een grotere productie dan eerder gepland. Dit nieuws opent de deur verder voor besprekingen met andere maatschappijen die ook andere commerciële mogelijkheden inzien.

Volgens het persbericht afkomstig van de CDS heeft de president gesteld, dat het goed is om te weten dat de zogenaamde “local content” zich goed aan het voorbereiden is. Dit is nog meer gebleken na het bezoek aan de Kuldipsingh aanmeerstijger. Maar ook de samenwerking tussen onder andere DP-world, Integra Marina en anderen zal leiden tot het heien van de eerste paal voor de eerste Surinaamse Shore-base. Dat Suriname zich voorbereidt, mag ook blijken uit het feit dat inmiddels nog 4 bedrijven de benodigde criteria voor het aanleggen van een shore-base hebben gehaald. Keerpunt is heel blij dat er zoveel mogelijkheden en samenwerkingen ontstaan voor de verscheping van de olie wanneer die zal vloeien, maar wij wachten nog steeds op verdere aanzet voor het welvaartsfonds en de plannen die de regering nu al moet maken voor alle miljarden US-Dollars die zullen binnenkomen met deze olie- en gaswinning. Nu er aardolie offshore is gevonden moet de overheid nu al er over nadenken, wat zij zal doen om die welvaart waardevast en waardevol voor meerdere generaties te behouden. Er zijn genoeg voorbeelden over de gehele wereld; kijk maar naar Noorwegen en Chili, waar een opgezet welvaartsfonds ervoor zorgt dat generaties lang ervan kunnen genieten. Met zoveel geld in het verschiet, moet de overheid zo snel als mogelijk nadenken, hoe het land deze inkomsten zal besteden en wel ten gunste van het welzijn van de bevolking. Wij zijn ook van mening, dat het Surinaamse volk geraadpleegd moet worden, niet alleen over het sparen in een welvaartsfonds, maar ook over het deel uit de opbrengsten dat zal worden geconsumeerd. Het is goed als de overheid en het parlement zich hierover gaan buigen voordat de olie wordt geëxploiteerd, want hierdoor kunnen er alvast rationele beslissingen worden genomen.

De Wet op het Welvaartfonds bestaat reeds, maar die houdt zeker geen rekening met de opbrengsten uit een mega aardolievondst. Dat wil zeggen, als we de wet zouden toepassen zoals die nu bestaat, dan zou plotseling al het geld dat we verdienen met de offshore aardolie in dat fonds verdwijnen. De Wet op het Welvaartsfonds houdt in, dat de gelden ten bate van dit fonds komen uit de extra opbrengsten uit de mijnbouwsector, als resultaat van de gunstige marktprijzen voor olie en goud. In deze wet is vastgelegd, dat het welvaartsfonds onder geen voorwaarde deel mag uitmaken van de monetaire reserves van het land, of direct ter beschikking staan van het uitgavenbeleid van de regering. Zo een fonds kan alleen en eventueel aangesproken worden in tijden van nood, bijvoorbeeld bij een onverwachte natuurramp, maar zeker niet voor het financieren van bestedingen in het kader van de populistische of consumptieve beleidsvoering die wel of niet op de begroting van de regering staan. De tijd is reeds aangebroken en met de SEOGS voor de deur kunnen wij als land alleen nog meer kennis opdoen, want er is geen tijd meer om te dralen.