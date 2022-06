Bij de toegangsweg tot het Suriname Motorsport Park (SMP) aan de Afobakaweg in Brokopondo, hebben leden van het Korps Politie Suriname (KPS) vorige week vrijdag omstreeks 08.00u een lijk van een man en een uitgebrand voertuig aangetroffen. Het ontzielde lichaam van de man is door de opsporingsambtenaren ongeveer 200 meter verwijderd van het voertuig, een wit gelakte Toyota Ractis, aangetroffen. Het uitgebrande voertuig stond op naam van de overledene en zo werd hij geïdentificeerd als te zijn van de 65-jarige Hansradj L. Deze informatie leidde naar verluidt leden van het KPS ertoe de woning van het slachtoffer te Domburg te onderzoeken. Tijdens de huiszoeking werd er een hoeveelheid drugs gevonden. Wij vernemen dat het gaat om ruim 40 kg die nu in beslag is genomen. Het hoofd van de PR-afdeling van het KPS, Milton Bisschop zei vervolgens tegenover de media, dat een misdrijf niet wordt uitgesloten. De justitiële autoriteiten geven aan sterk het vermoeden te hebben dat het slachtoffer middels misdrijf om het leven is gebracht daar er tekenen van misdrijf op het lichaam werden aangetroffen. Keerpunt is van mening dat dit soort Narco taferelen vaker worden gezien in films en series. Wij vermoeden daarbij dat dit soort operaties allang plaatsvinden in ons land, want we zijn de Narco-duikboot niet vergeten en al die uitgebrande vliegtuigen in ons binnenland. Suriname wordt al jaren gebruikt als doorvoerland voor de illegale drugshandel en het is vanwege de Covid- pandemie alleen maar ergere vormen gaan aannemen, want door de lockdowns waren er veel minder mensen in bepaalde gebieden, waardoor criminelen met “dispensatie bewijzen” zich wel vrij konden bewegen in de nachtelijke uren. Het artikel: ‘Lockdowns, infiltraties en coke-ripdeals’, gepubliceerd door Starnieuws op 20 januari 2021, trok toen ook de aandacht van Keerpunt. In het artikel staat, dat de drugshandel bloeit ondanks het coronavirus. Dit komt doordat de lockdowns en COVID-19-restricties in verschillende landen, in het voordeel hebben gewerkt van drugssmokkelaars. Er is minder controle en ook minder havenarbeiders zijn fysiek op hun posten aanwezig. Volgens Bob van den Berghe, coördinator van het Container Controle Program-ma (CCP) van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), heeft dit kansen opgeleverd voor criminele organisaties bij het verschepen van partijen drugs naar Europa. Ook in Suriname professionaliseert de drugshandel zich aanmerkelijk. Criminelen proberen smokkelwaar op slinkse manieren via verschillende routes, het land uit te krijgen. Daarom werd toen ook al ge-steld dat de uitbreiding van het CCP-programma wenselijk is. Meer units op andere havens en op de J.A. Pengel luchthaven, van waaruit cargo vertrekt. Het fenomeen van klassieke ripdeals blijft populair en heeft ook betrekking op de meest frequente smokkelmethode. We weten al jaren dat drugs worden verstopt in containers, zonder medeweten van de ‘uitvoerder’ en ‘invoerder’. Deze ‘lading’ vertrekt vaak met medewerking van het havenpersoneel. De ex-porteurs en importeurs van de container, weten vaak niets over die ‘extra’ lading in hun container. Het is al vaker voorgekomen, dat cocaïne wordt aangetroffen in een extra wand, bodem of dak van een container. Andere manieren die worden toegepast zijn, dat er cocaïne wordt verstopt in houtblokken, verwerkt in vloeistoffen, of zoals frequent gebeurt, dat het spul tussen de legale lading wordt aangetroffen. Ook in onze buurlanden leeft de handel in drugs, want de Guyanese politie en Braziliaanse autoriteiten doen vaker melding van aanhoudingen op verdenking van drugssmokkel. Wanneer verdachten worden ondervraagd verklaren zij dat ze op weg waren naar Suriname. In onze samenleving durven velen niet over de drugsproblematiek te praten, maar binnen de informele sector zitten ook drugsbaronnen en witwassers. Slechts weinig mensen kennen de exacte omvang van dit probleem.