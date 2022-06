WATEROVERLAST PROBLEMATIEK MET NEDERLANDERS OPLOSSEN

Nederlanders zijn de meest vooraanstaande experts ter wereld ten aanzien van hun kennis ter voorkoming van wateroverlast. Als je de Nederlanders zoekt via google, dan zie je dat zij experts zijn in het bouwen van dijken, tunnels en pompgemalen. Daarbij zie je de zeer succesvolle en complexe infrastructuur die ze hebben gebouwd om overstromingen te voorkomen, in hun eigen land. Nederland steunt Suriname bij de aanpak van wateroverlast. Het was daarom zeer aangenaam nieuws om te vernemen van minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) in Nederland, dat er hiervoor financiële steun beschikbaar wordt gesteld en experts uit de Nederlandse watersector worden ingezet. Er is ook een bijdrage van 200.000 euro aan gekoppeld, die is bedoeld voor voedsel, schoon drinkwater en onderwijs.

Door het inzetten van waterexperts helpt Nederland Suriname bij het in kaart brengen van de urgente waterproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor. Het is echt tijd voor een serieuze aanpak van het wateroverlastprobleem in Suriname, zodat die voor eens en voor altijd opgelost kan worden. Wij zijn allang van mening, dat Nederlanders betere oplossingen kunnen aanbieden om ons wateroverlastprobleem te analyseren en concrete aanbevelingen te doen. Deze ondersteuning komt van de financiële middelen vanuit de VN-organisatie UNICEF in Suriname.

De wateroverlast treft al geruime tijd duizenden mensen in Suriname. UNICEF verleent mede met Nederlandse bijdragen noodhulp aan getroffenen. Ook verstrekt de organisatie specifieke benodigdheden voor persoonlijke hygiëne van vrouwen en meisjes. Nederland geeft zo gehoor aan de verzoeken van de Surinaamse overheid om internationale bijstand. Daarnaast zal er zo snel mogelijk expertise via het Dutch Risk Reduction Team (DRR–Team) ter plekke worden ingezet. Een DRR-Team bestaat uit experts uit de Nederlandse watersector en doet naar aanleiding van urgente waterproblemen aanbevelingen voor korte- en langetermijnoplossingen.