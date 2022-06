OOGLUIKEND

Eindelijk is er een minister op het departement van Landbouw Veeteelt en Visserij, LVV die de euvele moed kan opbrengen, de koe bij de horens te vatten en ronduit te stellen, dat er binnen de visserijsector een enorme corrupte smurrie heerst, waarbij onze visgronden al jaren en aanhoudend door Guyanezen worden geplunderd. Minister Prahlad Sewdien als ingewijde in de visserijsector, weet dat er al jaren wordt gefraudeerd met visvergunningen en dat corruptieluizen afkomstig uit verschillende voorgaande regeringen, daar een dikke vinger in de pap bij hebben. Surinamers die op corrupte wijze aan visvergunningen zijn gekomen en die doorverhuren aan Guyanezen voor enorme bedragen in vreemde valuta. Maar de Guyanezen die hun eigen visgronden al decennialang totaal leeg hebben gevist, hebben geen andere uitweg door bij de buren te gaan roven en plunderen. Zo is het bekend dat Guyanezen tot diep in Surinaamse wateren uit pure brutaliteit de boel leegslepen en de opbrengsten richting eigen land vervoeren.

Daar wordt onze vis verhandeld en ook nog geëxporteerd. De opbrengsten in vreemde valuta, komen zeker de staat Suriname niet ten goede. En onze visgronden worden steeds verder leeggeroofd. Men is zo hondsbrutaal, dat men zelfs de Fransguyanese wateren binnendringt, om ook daar de vis te plunderen. Geen enkele Surinaamse rivier wordt niet binnengedrongen door deze visrovers. Omdat Guyanezen niet over een Surinaamse visvergunning kunnen beschikken, omdat de wet dat niet toestaat, is men op grote schaal overgegaan om vergunningen te vervalsen. Men gaat zelfs zover dat men ‘’tweeling’’ vissersvaartuigen heeft gebouwd en van valse visvergunningen heeft voorzien, om zo de visvangsten te verdubbelen. In deze zwendel is het Suriname dat het grootste nadeel ondervindt. Het meest a-nationale in deze zaak zijn de Surinamers, die hun land en natuurlijke hulpbronnen aan het buitenland verkwanselen voor een paar US dollars en de Guyanese vissers worden steenrijk, omdat ze onze vis in het buitenland afzetten voor duizenden procenten meer aan valutaopbrengsten. Door onze gemakzucht en de aversie die we hebben om zelf te vissen, hebben de Guyanezen ons altijd kunnen benadelen binnen de visserijsector.Surinamers wensen namelijk het ruime sop niet te kiezen, en hebben met deze mentaliteit de Guyanezen volkomen in de kaart gespeeld en dat al vele jaren. Maar de Guyanezen zijn onverzadigbaar omdat ze allang de opbrengsten aan zee en riviervis hebben gezien en voor een groot deel leven van de exportopbrengsten van Surinaamse vis. Suriname moet een keer goed wakker worden en ook die opbrengsten gaan zien en ze zelf gaan exploiteren. Er zit veel geld in de export van goede en gezonde vis. Waarom waren die Chinese hack trawlers ineens in Surinaamse wateren?

Natuurlijk omdat ook die gasten wilden komen plunderen. Die meneer Jagdeo die in Guyana in opspraak is geraakt kan leuteren wat hij wil , het is onze vis en hij dient er met zijn ‘,,schone’’ handjes vanaf te blijven. Is overigens niet de eerste keer, dat deze man in opspraak is geraakt. In Guyana is het ook niet onbekend, dat hij de lakens daar uitdeelt en dat meneer Ali een figurant is. Maar de Guyanese regering denkt te kunnen chanteren. Denken ze dat wij uit het veld geslagen geraken, omdat ze een voorsprong voor wat betreft de aardolieexploitatie en export hebben op ons land? Of is het misschien omdat we enthousiast zijn geraakt voor de bouw van een brug over de Corantijn, die beide landen beter moet doen verbinden? Guyana heeft voor wat betreft onze visgronden niets in de melk te brokkelen. Suriname moet daarenboven goed gaan zorgen voor de bewaking van onze territoriale wateren . Daar moet men meer aandacht aan gaan besteden, want die controle vindt niet op de juiste wijze plaats. En juist omdat onze kustwacht niet optimaal functioneert, dringen de Guyanezen dagelijks onze wateren binnen, om zo de zaak leeg te slepen. De minister van LVV heeft gelijk, wanneer hij op de smurrie binnen de visserijsector wijst en stelt ook dat daar verandering in moet worden gebracht. Laten we kijken of Sewdien de backing zal krijgen van het hele kabinet, wanneer het gaat om ordening van deze sector en het uitbannen van de corruptie die al dedennialang daar welig tiert. Als we op een gegeven moment zien dat Sewdien plotsklaps wordt gereshuffled, dan weten we dat de corruptieluizen het wederom hebben gewonnen van de bonafiden in dit land.