VOERTUIGEN LOPEN SCHADE OP DOOR ONDERGELOPEN STRATEN

In Suriname kan men het niet altijd voorkomen door water te rijden, wanneer het zwaar heeft geregend. Hetzij om naar het werk te gaan, boodschappen halen of gewoon de kinderen naar school brengen, zal men vaak genoeg door het water moeten rijden om de plek van bestemming te bereiken.

Helaas is niet elke Surinamer in het bezit van een voertuig hoog op de wielen, waardoor het moeilijk is door het hoge water te rijden. Door met zo een laag voertuig door het water te rijden, bestaat de mogelijkheid dat er schade ontstaat aan de auto. Over het algemeen kan een doorsnee auto door een waterplas van 10 tot 20 centimeter diepte rijden, maar dat hangt ook af met welke snelheid men erdoor rijdt.

Zolang de auto niet verder dan de bumper onder water komt te staan, blijft de schade veelal beperkt. In sommige straten zoals de verlengde Gompertstraat, hebben we vaker gezien, dat hoe hoger het water komt te staan, des te groter de kans is op ernstige waterschade. Bumpers raken los, motorschade, transmissieschade, water in het voertuig en het nat worden van elektrische onderdelen. Deze schade komt soms niet gelijk aan het licht. Soms merk je pas later dat iets van het voertuig niet optimaal functioneert.

Doordat elektrische bedradingen en verbindingen worden aangetast, kan de auto pas na een tijd gaan stotteren en haperen. Ook kunnen bestuurders pas na maanden merken dat als gevolg van oxidatie, er mankementen ontstaan aan het voertuig.

Vooral bij lage voertuigen is dit probleem vaak sneller en groter, terwijl mensen met een hoog terreinvoertuig doorgaans beter beschermd zijn tegen het hoogstaande water. Bij een hoge terreinwagen zit bijvoorbeeld de luchtinlaat veel hoger dan bij een gewone personenauto. Daarbij zijn voertuigen tegenwoordig voorzien van een computer waardoor instrumenten in het dashboard gaan piepen als er door hoog water wordt gereden, want wanneer deze elektronische auto-onderdelen in aanraking komen met water, kan dat kortsluiting tot gevolg hebben, en worden ze als ze niet snel drogen of vervangen worden, ook nog onbruikbaar.

Vaak is het bestuurders overkomen dat hun powersteering pomp gewoon uitvalt, of de airco waterschade oploopt. De waterschade kan zelfs zo erg zijn dat een voertuig na het nat worden van bepaalde onderdelen, vervangen moeten worden.

Doorgaans adviseren monteurs daarom vaak, om een voertuig niet te starten als deze in een ondergelopen straat aangetroffen wordt. Bestuurders kunnen liever wachten tot het water is weggezakt, om te voorkomen dat er nog meer schade ontstaat.

Echter moeten automobilisten zich ook niet verkijken op de schade aan het onderstel en de banden wanneer zij door water rijden.

Wanneer wegen blank staan, is het onmogelijk te constateren of er gaten of diepe kuilen in de weg zijn die enorme schade kunnen aanrichten. Daarom is het raadzaam rustig te rijden door de plassen water, waardoor de schade beperkt blijft.

Indien men toch keihard rijdt door water, moet men ook rekening ermee houden dat indien de banden niet voorzien zijn van voldoende profiel, men de controle kan verliezen over het stuur met alle gevolgen van dien.