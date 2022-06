JAP-LUCHTHAVEN LOOPT ONDER WATER?

ALS SLM HET NIET DOET, DAN MAAR MET DE BOOT

Al enkele dagen wordt via sociale media een filmpje gedeeld waarop te zien is, dat het vliegveld van de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven onder water loopt na een zware regenval.

Dit terwijl passagiers zich klaarmaken voor hun vliegreis. Het zijn deze simpele dingen die voor vertraging en vooral irritatie bij de passagiers kunnen zorgen. Al jaren wordt er gesproken over het bouwen van een slurven. Dat wil zeggen, dat deskundigen dit soort zaken reeds hadden voorspeld. Het moet maar een haartje schelen, als de regens aanhouden en dan de passagiers vertrekken met natte schoenen vanuit ons land. Internationale schande!

Misschien wordt het tijd dat de SLM daadwerkelijk plaats maakt voor een zeehaven? En dat ze het probeert per bootverbinding? Moeten we dit zien als een sein?

Niet meer praten over Flying on Trusted Wings, maar Floating for Bigger Things? Het is maar een idee! Want niets in dit land, waaraan valuta wordt verdiend, wordt serieus genomen.

Willen we op zo een manier toerisme bevorderen? Of denkt men nog steeds dat toerisme wordt bevorderd met mooie woorden?

We moeten zaken die als eerste blik gelden, nooit in zo een toestand laten. Dit is wat men verkoopt aan vrienden en familie in het buitenland. Het avontuur in Suriname begint bij aankomst reeds met natte schoenen en eindigt vaak met zware criminaliteit.