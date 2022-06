POMPHOUDERS SLUITEN OPZETTELIJK NA BEKENDMAKING VERHOGINGEN!

De pomphouders in ons land schijnen een nieuw methode te hebben gevonden om een loopje te nemen met het volk. Nadat bekend werd dat per ingaande 9 juni, de pompprijs voor benzine met SRD 2,05 zou stijgen, besloten de pomphouders per direct te sluiten.

Dit ter voorkoming dat automobilisten nog een volle tank zouden halen om de rest van de maand te overleven. Dat niemand tegen deze pomphouders optreedt! Het ziet ernaar uit dat eenieder in dit land zelf handelt en dat wet- en regelgeving aan banden worden gelegd. Hoe kan het dat men het volk dupeert en het dwingt hogere tarieven te betalen?

Eerst hadden we een minister die heel goed wist, dat de verhogingen onderweg waren, maar dit altijd ontkende. De realiteit wijst nu uit, dat ze dus de pomphouders beschermde en lak had aan het volk. Er moet nog een onderzoek komen naar de handelingen van deze persoon. De zogenaamde ‘aparte’ roos blijkt meer af te weten van de prijsopdrijvingen die zijn gedaan in haar periode. Misschien had ze zelf een dikke vinger in de pap, want haar bedrijven waren zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij navraag gaf zij aan, dat deze inactief waren. Misschien klopt dat ook niet en wist ze net als de brandstofstijging, niets af van het voortbestaan van haar bedrijf. In ieder geval is het wel een onderzoek waard.

En dat het volk de brandstofstijging accepteert, terwijl het bij de vorige regering in verzet kwam en bij het geringste, de straat opging. Het gaat mis voor het volk en de pomphouders doen er nog een schepje bovenop.