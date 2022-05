SLM KRIJGT ONDER ELKE REGERING FINANCIËLE INJECTIE, MAAR RAAKT NIET UIT HAAR COMA!

President Chandrikapersad Santokhi zei afgelopen week in een persconferentie, dat zijn regering staatsbedrijven die steun behoeven, ondersteunt. Zo onthulde de president dat de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), een financiële injectie heeft ontvangen van de staat. Het ging in dezen om een bedrag van USD 2 miljoen. Sinds wij ons kunnen herinneren, krijgt dit bedrijf steeds financiële injecties, maar die hebben nooit ervoor gezorgd, dat het bedrijf uit zijn coma kan geraken. Als iets niet winstgevend is, dan moet je het maar opdoeken of moet het ophouden te bestaan. We kunnen niet jaar in jaar uit, het bedrijf uit de rode cijfers halen. Eerst het aantrekken van een bepaald niet goedkope directeur. Vervolgens contracten tekenen met mensen die de communicatie met de gemeenschap moeten verbeteren. Waartoe hebben al deze zaken geleid? Nauwelijks iets! Dat wil zeggen, dat men niet exact weet, waar het probleem zit. Is het land met zijn kleine bevolking wel een vliegmaatschappij waard? Moeten we het nu niet hebben van een buitenlands bedrijf? Als er aldoor een financiële injectie moet worden gegeven, is dat precies om het personeel uit te betalen, want dat kan ook al geruime tijd niet tijdig over zijn gelden beschikken. Dan zitten we volgend jaar weer in hetzelfde bootje. Misschien moeten we uiteindelijk een deskundige in dienst nemen die een rapport opmaakt over het voortbestaan van het bedrijf en aan de hand daarvan, een besluit nemen.