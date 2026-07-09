De mythes en verkeerde focus rond oil & gas business

Dat het bij Oil & Gas business om veel geld gaat is een no brainer. Dat er dus veel geld gaat komen weten wij allemaal, al is nog steeds lekker vaag hoeveel en wanneer het geld gaat komen. Dat hindert de Suris niet, die rekenen zich al rijk en voor hen is oil & gas de “alles oplosser, de verlosser” en daarom zijn zij verblindt in de analyses en geloven in mythes. Surinamers blijven elkaar napraten en elkaar bezighouden met 2 punten:

Mythes: er komen bogo bogo money dus zal Suriname ineens uit zichzelf een economisch welvaart land en een paradijs worden Verkeerde focus en onderwerpen: In Suriname moet Governance, Leiderschap en Integriteit geregeld worden en dan komt het allemaal goed met de ontwikkeling van het land. (noot: dit zijn belangrijke onderwerpen maar hier moet het niet primair om gaan, ik leg dat straks uit)

Die hele Oil & Gas business gaat het land langs 2 manieren beïnvloeden: (1) er komt veel geld aan Suriname als land toe, afgedragen door de oliemaatschappijen en (2) bedrijvigheid ontstaan voor alle boringen en exploitatie. Zie plaatje 1.

Er zijn veel mythes rondom deze 2 manieren/opties. Er zijn veel verhalen, soms zelfs fantasieverhalen. Wat is er mis met die verhalen en mythes? Hieronder een toelichting.

Bedrijvigheid ontstaan voor alle boringen en exploitatie

Die bedrijvigheid bij de boringen zelf zullen heus niet zoveel ontwikkelingen brengen in het land. De boringen en exploitatie zijn op volle zee, op 200 km van Suriname vandaan en de FPSO’s hebben maar beperkt support nodig van het brede volk, wel van een paar grote aannemers c.q. havenbedrijven die ook een paar mensen in dienst zullen nemen. Het is zwaar werk. Suris houden niet zo van zwaar werk want zie de schaarste in landbouw in de hete zon, schaarste in de bouw etc. Bovendien in de hele wereld worden de FPSO’s bemand door internationaal ervaren werkers die ingevlogen worden. In een ander artikel meer erover. Natuurlijk zullen een paar groente leveranciers en andere suppliers er beter van worden maar dit zal niet materieel veel doen veranderen in het land. Zonder de discussie op dit punt nu (in een ander artikel meer dus) breed te voeren verwijs ik iedereen naar olieboringen op 150 tot 200 kom voor de kust van Suriname. In Guyana wordt er al jaren geboord. Er zijn in Guyana al 4 FPSO’s actief en Surinamers merken er niks van. Dus als Total straks op 200 km een FPSO heeft liggen gaat het niet ineens business regenen in Suriname. Kortom, door bedrijvigheid gaat het niet ineens beter in Suriname. Vergeet die mythes! Het gaat om offshore. Je ziet de FPSO niet, je ziet de tankers niet. Dit is anders dan destijds met Suralco of de goudmijn bedrijven.

Er komt veel geld aan Suriname als land toe

Dit is de eerste optie waar Suriname op moet focussen. En in deze optie zijn er 3 scenario’s:

Het geld gaat in verkeerde zakken Het geld gaat in “domme” show projecten en in consumptie Het geld gaat in slimme katalysatoren die de economie gaan aandrijven voor duurzame ontwikkeling

Tot nu toe wordt er vooral veel gepraat over scenario 1A, hoe te voorkomen dat het geld in verkeerde zakken terecht komt. Er wordt veel herhaald over Leiderschap, Local Content, Governance en Integriteit. Allemaal belangrijk maar dat gaat moesje niet naar Parijs brengen.

Het is utopisch om te denken dat je met zo’n influx aan geld je de Surinamers van “stelen” gaat afhouden. Pijnlijk maar dat is de realiteit. Voor de goede orde, “zakkenvullen” mag niet, is fout en dat moet je voorkomen maar de focus moet ergens anders liggen en dat is scenario 1C, slimme katalysatoren ontwikkelen en dan gaat “stelen en zakken vullen” ook minder worden. Kijk naar plaatje 2 en dat geeft je een “gevoel” wat belangrijk is.

De enige manier om uit de ellende en armoede te komen is vooral te focussen op slimme katalysatoren ontwikkelen. Dat zie je in landen als Noorwegen en Dubai na een flinke influx van geld. In Dubai bijvoorbeeld gaat ook wel wat geld naar de Sheikhs maar het land is toch ontwikkeld omdat er slimme katalysatoren zijn ontwikkeld.

Prioriteit op slimme katalysatoren

Dus de nadruk moet liggen op slimme katalysatoren ontwikkelen. Het wordt tijd dat Suriname niet alleen praat maar ook gaat doen en dan zich ook professioneel laat ondersteunen met grote programma’s op het gebied van Landbouw, Toerisme inclusief luchtverbindingen, en aanpalende industrieën.

Hetzelfde blijven doen met dezelfde mensen van de afgelopen 50 jaren is een garantie op te krijgen wat je al had en dus is het op z’n Surinaams gezegd “eindstand is armoede en ellende”. Het wordt ook tijd dat Suriname en Surinamers niet blijven praten wat nodig is maar ook ver-tellen hoe het nodige gedaan kan worden. Dus niet vertellen dat Suriname aan productie moet doen maar HOE je die productie op gang brengt. Dit is dus HET probleem van en in Suriname. Het niet weten van HOE en dit komt door gebrek aan ervaring. Maar dat willen zij ook niet horen, daarvoor zijn de tenen te lang en het ego te groot. Eindstand: doen wat zij altijd deden en dan hebben zij ook wat zij hadden. De cirkel is rond.

Deceptie en schok is groot

Zoals aangegeven gaat de ontwikkeling in Suriname komen van scenario 1C. Dus dan moet er voldoende en veel geld afgedragen worden door de oliemaatschappijen en precies daar is de deceptie groot want tot 2035 blijft er nauwelijks geld over uit de afdrachten want het geld gaat naar de rente en aflossingen van de dure leningen bij Bank of America. Lees mijn artikelen daarover. Dit betekent dat pas ergens rond en na 2035 geld in de “spaarpot” komt om te investeren in slimme katalysatoren. En dat betekent dat het jaren na 2035 kan duren voordat er spin-off komt in de economie. Kijk maar naar andere landen zoals Dubai. Pas rond 2005, dat is 20 jaren na 1985 toen zij slimme ideeën en katalysatoren ontwikkelden, kwam het emiraat op gang en het duurde ruim 15 jaren – van 2005 tot 2020 – dat het een powerhouse geworden is. Dus de dada’s en dodo’s moeten in Suriname nog 25 jaren wachten voordat zij in de luie hangmat kunnen maar dan ook vermits er nu professioneel slimme katalysatoren worden uitgewerkt en ermee gestart kan worden.

Tenslotte toch nog dit

Voor degene die persisteren in de Surinaamse lege hulzen van Leiderschap, Integriteit en Governance en geloven dat je regels en wetten moet maken en dat daarmee het dan goed komt, voor hen het volgende. Surinamers zijn bijna allemaal gelovig en godvrezend. God kijkt dwars door iedereen en alles. Joe no kan kiebrie. Je kan alles verhullen voor OM maar niet voor God toch. Die Suris hebben de Bijbel, Koran en Gita waarin in alle 3 heilige boeken kraakhelder staat dat je niet mag stelen, niet mag belazeren, niet mag liegen en je aan de “regels van fatsoen” moet houden. En toch wordt er in Suriname erop los gelogen, gestolen en belazerd. Dus het is een utopie om te denken dat je door wetten te maken de Suris gaat afhouden van al dat geld. De armoede is groot, de verleiding is groot en het fatsoen is laag. Dit kan je alleen keren voor veel welvaart te brengen en in de tussentijd zal er ook geld weglekken. Dan komt een moment van verzadiging en dan steelt men minder of men gaat niet door de knieën voor een paar loempia’s. Ook de tjauwmin media zullen minder afhankelijk zijn van tjauwmin en lekkers en die zullen helpen om de boel wakker en scherp te houden.

Kortom, de route naar een beter Suriname is het ontwikkelen van het land door slimme katalysatoren te ontwikkelen.

Hikmat Mahawat Khan

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