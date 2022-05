OVERHEIDSBAANTJE ZALIGMAKEND?

Een vraag die momenteel zeker gesteld moet worden, gezien het feit dat er nog steeds heel wat mensen hun baan binnen de particuliere sector vaarwel zeggen en er alles doen, om opgenomen te worden in het reeds buiten proporties geraakte ambtenarenbestand. Vaak is het zo dat mensen gewoon politiek geregeld worden en dan een baan bij de overheid krijgen of daar nu wel prestatie of niet tegenover wordt verwacht. Het is al jaren bekend, dat de overheid een leger van spookambtenaren in dienst heeft en dat tot op heden geen enkele regering om wat voor reden dan ook, erin geslaagd is deze parasitair ingestelden af te vloeien. En terwijl deze ‘zeven even’ figuren blijven profiteren voor het niets doen, geraakt de overheid steeds verder in de budgettaire problemen. De overheid haar uitgaven aan personeel zijn gigantisch en zetten elke begroting elk fiscaaljaar onder grote druk. Zeer weinig wijst er ook op dat de overheid haar verdiensten toenemen. Toen de regering Santokhi in juli 2020 overnam, was ze niet eens in staat de ambtenaren te betalen en moest ze een dringend beroep doen op de commerciële banken om haar geld te lenen, om de kosten aan lonen en vakantiegeld van de ambtenaren te kunnen voldoen. De overheid haar verdiensten komen sinds jaar en dag uit de directe en indirecte belastingen en worden grotendeels gehaald uit de particuliere sector. Als deze sector geen groei doormaakt of kan rekenen op constante inkomsten, is ze ook niet in staat de overheid in voldoende mate financieel te ondersteunen. De overheid moet elke maand passen en meten om haar werknemers te kunnen betalen. Telkenmale moet ze op andere posten beperkingen doorvoeren om het ambtenarenapparaat in stand te houden en zijn leden tijdig te vergoeden, of ze nu wel of niet voor de vergoeding hebben gewerkt. Men heeft het steeds over een ambtenarenstop, maar dat is niets anders dan een wassen neus, want wekelijks komen er bij de verschillende ministeries mensen bij die ook betaald zullen moeten worden. Het funeste is dat de overheid ook personen afroomt uit de particuliere sector. Ze kan dan wel stellen dat ze juist mensen wil afstoten naar de particuliere sector, maar dat kan gerust met een korrel zout genomen worden, want op geen enkele wijze zien we de stroom van overheid naar particuliere sector op gang komen, maar zeer zeker wel in omgekeerde richting. Men gaat voor het salaris van de particulier naar lanti om het geld, maar ook om de voorzieningen en de vrije zaterdag, want werkschuwheid overheerst al decennia in dit land. En hoe willen we dit land dan opbouwen? Met het handje ophouden en om gunsten of geld vragen. We hebben een bedelaarsmentaliteit in plaats van zelf de handen aan de ploeg te slaan en hard aan te gaan pakken. Thailand, Singapore, Zuid-Korea en Vietnam, boekten geen vooruitgang door op hun lauweren te gaan rusten, maar door keiharde arbeid van maandag tot en met zondag, en zie het indrukwekkende resultaat. Suriname mag een voorbeeld nemen aan deze Aziatische staten die een enorme export hebben en veel vreemde valuta in kas hebben. Als de Surinaamse machthebbers dit land echt vooruit willen brengen, zal er een totale mindshift bij dit volk ingeprent moeten worden, want alleen door hard werken en een volledige inzet, zullen we uit de huidige misère komen. Elke regering die dit land leidt of nog zal leiden, zal niet mogen aarzelen buitenlandse werklustige lieden aan te trekken om de Surinaamse kar te komen trekken, en dan zal het niet mogen uitmaken waar ze vandaan komen of hoe ze eruit zien. Suriname zal alleen vooruit komen en zich met respect en waardering in de rij der naties kunnen plaatsen als de prestaties die we zullen leveren, daadwerkelijk imposant zijn. Want wat er tot nog toe van gemaakt is, is niets anders dan soep met ballen.