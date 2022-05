TOENEMENDE BEZORGDHEID

Op de donderdag sloeg de verhoogde douanekoers van 22.50 SRD voor één dollar, als een bliksemschicht bij heldere hemel in. Deze bekendmaking zorgde onmiddellijk voor grote bezorgdheid bij het totale bedrijfsleven, want een wisselkoerstoename werkt onmiddellijk inflatoir door in alle geledingen van de maatschappij, en daar hoef je echt geen importeur en behorende tot de groothandel. Als de douane in het kader van de verhoging van de inkomsten in de sfeer der indirecte belastingen verhogingen hanteert, gaan de kosten voor de importeur omhoog en volgt rap ook de prijsaanpassing naar de samenleving toe.

Het is voor Keerpunt onbegrijpelijk dat men bij de overheid recentelijk nog, het als een mijlpaal in het gevoerde beleid kwalificeerde, dat de valutawisselkoersen al een jaar stabiel zijn en dat zulks een indicatie is dat we op de goede weg zijn, die moet leiden tot herkenbaar economisch herstel. Nou, die mededelingen blijken dan wel voorbarig c.q. een wassen neus gebleken te zijn. Want op de donderdag werd het duidelijk dat de koers wel degelijk reeds bij de douane is aangepast en dat de cambio’s nu ook slechts aankopen voor een voor hen voordelige koers, maar niet verkopen.

De regering heeft op haar meest recente persconferentie er ook bewust voor gekozen, niets te zeggen over een op komst zijnde wisselkoersaanpassing voor vreemde valuta. Dit maakt dat de koopkracht de zoveelste klap te verwerken krijgt. Het is logisch binnen een importeconomie met een exportproductie die in hoge mate veel te weinig opbrengt, dat de prijzen gelijk gaan stijgen als de wisselkoersen ten opzichte van de lokale munt stijgen. Wil deze regering nog enigszins geloofwaardig overkomen, dan zal ze ervoor moeten zorgen dat de wisselkoeren van de SRD ten opzichte van de dollar en euro, stabiel blijven en geen kostenverhogend effect sorteren binnen de gehele samenleving. Het is al erg genoeg en het lijden van de bevolking mag niet erger worden.