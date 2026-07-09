ACHTER GESLOTEN DEUREN VERDER

Behalve de FID wil de regering De Nationale Assemblee in Comité Generaal verder inlichten over nog wat gevoelige onderwerpen, die de afgelopen periode de voorpagina haalden en de samenleving schokten. De verdwijning van het onder toezicht van de politie geplaatste kwik bij Bureau Geyersvlijt, de verdwijning van goud bij Grassalco, het functioneren van de Anti-Corruptie Unit en de grootschalige vissterfte als gevolg van verontreiniging van de Saramacca rivier, bespreekt de regering liever achter gesloten deuren. Coalitietoppers zoals DNA leden Pawiroredjo en Jones en oppositie DNA lid Mathoera, zijn niet gecharmeerd hiervan en DNA voorzitter heeft het Salomonsoordeel getroffen, de vergadering uit te schrijven, maar te overwegen, welke informatie zich wél of niet leent om alsnog openbaar behandeld te worden, nadat de regering eerst in besloten kring de ruimte krijgt.

Comité Generaal is een gevoelig instrument, dat vaker onder meerdere regeringen vastgelopen is. Het vereist terughoudendheid vanuit een oppositie die een machtig wapen, namelijk informatie, ontnomen wordt. Men blijft achter met het gevoel veel te weten, en weinig te mogen zeggen. De sancties voor uit de school klappen in zowel politieke zin als juridische zin, zijn heftig. En de regering is altijd in een licht voordeel, als zij de oppositie kan beschuldigen van anationaal handelen en de bron van info, die de oppositie misschien achteraf uit eigen onderzoek aanboort, kan vergiftigen met diezelfde brede beschuldiging. De regering zelf, is in een enorm voordeel, want zij kan rondlopen als braafste kindjes van de klas en een verwrongen patronagestelsel ontwikkelen. De individuele oppositieleden, ontwikkelen namelijk een informatievoorsprong ten opzichte van de partijtop van de oppositiepartijen, vanwege de vooraanstaande dossierkennis waar zij mee rondlopen, door het kennen van de ins en outs van de meest zorgwekkende onderwerpen.

In dit verband is eerder ter sprake gebracht, dat de volksvertegenwoordiging af en toe echt een kwestie is van vertegenwoordiging en vertrouwen. Het volk moet vooral in Comité Generaal vertrouwen op de afweging van de assembleeleden, de consequenties die zij verbinden aan wat zij te horen krijgen en hun tevredenheid of onvrede met lopende onderzoeken.

De rode draad door de onderwerpen voor de geheime vergaderingen, zijn integriteitsfalen door belangrijke instituten: de politie, het milieutoezicht en parastatalen. Het is voor iedereen met een stel hersenen duidelijk, dat er ook een gele draad loopt door de onderwerpen. Alle agendapunten betreffen beleidsgebieden of instituten, waar de ABOP de afgelopen jaren de dienst uit gemaakt heeft, de verantwoordelijkheid voor gedragen heeft of vooraanstaande ondernemers in of nabij de branche als partijtoppers rekent. Daarnaast is bij de nieuwe Grassalco leiding, wederom sprake geweest van de nodige nepotisme factor, wederom vanuit de ABOP hoek. Het is zeer goed mogelijk, dat het geheim karakter van de vergadering, er niet op gericht is, Suriname en zijn veiligheid te beschermen, maar de coalitie intern en het ongemakkelijke verbond. De regering is niet zo zeer huiverig om de oppositie stof tot aanvallen te geven, maar eerder huiverig, voor de druk van de eigen achterban, van met name de NDP en de NPS, om een coalitiepartner die niets lijkt bij te dragen behalve brokken en schandalen, binnen de gelederen te houden.