VERVANGING MINISTERS HEEFT TOT NOG TOE NIETS OPGELEVERD!

De afgelopen maand werd een minister vervangen, terwijl een andere werd doorgeschoven naar een ander ministerie. Echter heeft dit besluit nog niet geresulteerd in positievere resultaten naar de gemeenschap toe. Integendeel, de nieuwe minister staat nu reeds niet op goede voet met parlementariërs en jeugdigen. Dit simpelweg om uitspraken die zijn gedaan over het jeugdinstituut, dat volgens de bewindsman, geen nut zou hebben voor de samenleving, met name voor de jongeren onder ons. Zelfs in het parlement werd de nieuwbakken minister op de vingers getikt en erop gewezen, dat een dergelijke uitspraak, hem niet siert. Een vervangen en nu al in de gaten gehouden minister. Dit in minder dan twee maanden tijd. En dan heb je de minister die zogenaamd op een post werd geplaatst vanwege haar ervaring binnen de industriële branche. Echter merkt de gemeenschap hier bitter weinig van, omdat de prijzen in de winkels nog altijd blijven stijgen. Ook onder deze minister ging de brandstofprijs gewoon omhoog. Bigi sma bo taki: ‘unu puru bruku wer bruku’. Dus iemand vervangen met behouden van salaris om er één bij te zetten, zonder een behoorlijke strategisch plan werkt niet. Dit alles ten koste van onze arme bevolking die keihard belasting moet betalen. We lezen wel dat winkels hier en daar gesloten zijn vanwege prijsopdrijving, maar is dat de kern en oplossing van het probleem? Hoe zit het met de groothandelaren die de kleine man drukken en hun producten dagelijks duurder verkopen? Die schijnen te doen wat ze willen. Weet je nog, toen een partij spijsolie in beslag werd genomen en zij die terug kregen? Sinds wanneer gebeurt dat? Wordt zo een partij niet verbeurd verklaard? In ieder geval hebben wij het nut van de vervangingen als samenleving nog niet gemerkt!