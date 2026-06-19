Sampi: ‘Internaten voor kinderen uit het binnenland worden al jaren verwaarloosd’

Edgar Sampi, assembleelid, heeft bij de hervatting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, om verduidelijking gevraagd voor de afnemende opvangmogelijkheden van kinderen uit sociaal zwakke gezinnen in het binnenland. Hij benadrukte daarbij het belang van internaten, die volgens hem, jarenlang een bijdrage hebben geleverd aan de vorming en ontwikkeling van jongeren, die voor hun opleiding naar Paramaribo moesten verhuizen.

Sampi verwees onder meer naar het voormalige Zaailand-internaat en het VOS-internaat. Volgens hem hebben deze instellingen hun maatschappelijke waarde ruimschoots bewezen, door honderden kinderen uit het binnenland een kans te bieden, hun studie voort te zetten. Asabina, die zelf oud-bewoner van een internaat is, stelde dat veel voormalige internaatskinderen tegenwoordig belangrijke functies bekleden in de samenleving.

Volgens Sampi is het Zaailand-internaat inmiddels opgeheven en veranderd in een school, terwijl het VOS-internaat al jaren niet wordt onderhouden . Hij noemde deze ontwikkeling zorgwekkend, omdat hierdoor steeds minder opvangmogelijkheden beschikbaar zijn voor kinderen die buiten Paramaribo wonen en geen verblijfplaats hebben om hun opleiding voort te zetten. “Deze internaten hebben door de jaren heen hun bestaansrecht bewezen. Ze hebben bijgedragen aan de vorming van jonge mensen uit het binnenland, die hier in Paramaribo geen opvang hadden. Tegenwoordig bekleden velen van hen belangrijke posities in de maatschappij”, aldus Sampi. Hij wees erop dat verschillende oud-bewoners van internaten als voorbeeld kunnen dienen van de positieve impact die deze voorzieningen hebben gehad. Tegen deze achtergrond riep Sampi de regering op, duidelijkheid te verschaffen over haar beleid met betrekking tot kinderopvangcentra, internaten en kinderhuizen. Daarbij vroeg hij in het bijzonder aandacht voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen en voor jongeren uit het binnenland die naar de hoofdstad moeten verhuizen, om verder onderwijs te volgen. Sampi stelde de regering de concrete vraag, welke maatregelen zij zal treffen om voldoende opvangmogelijkheden te creëren voor deze groep kinderen. Volgens hem is het van groot belang dat jongeren uit het binnenland, ongeacht hun sociale of financiële situatie, de kans krijgen hun opleiding voort te zetten om zich verder te kunnen ontwikkelen.