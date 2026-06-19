Bouw centraal aansturingssysteem pompgemalen in de maak

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), heeft tijdens een persmoment op woensdag 17 juni verklaard, dat er een sluis is geprojecteerd aan de Brantimakkaweg, maar dat deze nog niet is aangekomen voor de landbouwers.

De minister stelde dat er in de afgelopen week met de afdeling om de tafel is gezeten om na te gaan, of de oude sluizen aan de Henri Fernandesweg, weer in werking kunnen worden gebracht. De minister verklaarde, dat het probleem van de sluis in-houdt dat zij telkens dicht is en hij heeft aangegeven, dat voor het openmaken van de sluis er permanent een graafmachine daar in de buurt moet zijn. “Voor een snelle oplossing streven wij naar de heractivering van de sluizen”, aldus minister Tsang.

Tsang heeft eerder aangegeven, dat de negentien pompgemalen die waren opgeslagen bij de politie, ingezet zouden worden. Hij verduidelijkte dat deze pompen niet tegelijk kunnen worden ingezet, hele zwa-re pompen zijn.

“Het zijn hele zware pompen en elk pomp-gemaal vertegenwoordigt de orde van 3 miljoen Amerikaanse dollar. We hebben de bestekken opgevraagd van een vijftal pompen, maar deze hebben wij nog niet ontvangen”, aldus Tsang. Verder stelde Tsang, dat de pompen geëvalueerd moeten worden. Hij zei dat de evaluatie enkele maanden geleden door een particulier bedrijf is gedaan.

Tsang zei dat de pompgemalen op dit moment er goed uitzien en hij heeft begrepen dat een gedeelte van de pompen, vacuüm gesealed zijn.

De bewindsman zei ook dat de elektronica in de pompgemalen intussen al verouderd is en dat hij bezig is met andere bedrijven te kijken, of het ministerie van OWRO, een centraal aansturingssysteem kan maken, zodat de pompen op elke locatie centraal aangestuurd kunnen worden.

Verder stelde Tsang dat zolang hij de bestekken niet heeft ontvangen van het particuliere bedrijf, hij als minister vooralsnog geen uitspraken kan doen over de aanvang en inwerktreding van de bouw van een centraal aansturingssysteem dat de pompgemalen op locatie aansturing geeft. Minister Tsang stelde voorts dat hij wel de locaties heeft bekeken, waar de pompen geplaatst zullen worden.

“Eigenlijk wachten we op de begrotingsbehandeling. Wanneer de begroting is afgerond, weet ik precies hoeveel ik kan besteden en waar ik dit zal plaatsen”, aldus Tsang.

De bewindsman zei dat tijdens het pers-moment dat de begroting voor de pompen miljoenen moet kosten maar dat hij het exact bedrag in miljoenen, niet precies kan aangeven. De minister vertelde dat de pompen geplaatst zullen worden in Rahemal, Sopphia’s lust, Houttuin en Uitkijk.