Asabina vraagt opheldering over geplande ontruiming Bergie 21

Ronnie Asabina, assembleelid, heeft tijdens de behandeling van de Staatsbegroting, de regering gevraagd, duidelijkheid te verschaffen over de aangekondigde ontruiming van het goudwinningsgebied Bergie 21, ook bekend als Moeroekreek, in het Mattawaigebied. Volgens berichten zouden illegale goudzoekers het gebied aanstaande vrijdag moeten verlaten in het kader van een zogenoemde clean sweep-actie.

Asabina benadrukte dat het achterland een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname en wees erop dat de samenleving via berichten, kennis heeft genomen van de geplande actie. Volgens hem bestaat er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering en de gevolgen van de ontruiming.

Hij herinnerde eraan, dat zich in hetzelfde gebied twee jaar geleden, een ernstig incident heeft voorgedaan, waarbij vijftien jonge Surinamers om het leven kwamen.

Daarnaast zijn recent nog twee personen bedolven geraakt bij werkzaamheden in het gebied. Zij hebben het incident overleefd en worden momenteel behandeld in het ziekenhuis.

Asabina stelde dat ontwikkelingen van deze omvang niet mogen plaatsvinden, zonder dat de regering het parlement en de samenleving hierover informeert. Via de voorzitter van De Nationale Assemblee riep hij de regering op aan te geven, of zij achter de geplande actie staat en welke maatregelen worden getroffen om de situatie ordelijk te laten verlopen.

Volgens informatie waarover hij beschikt, ondersteunt het traditioneel gezag in het gebied de voorgenomen politieactie. Het betreffende concessiegebied zou na afstemming met de Mattawai-gemeenschap zijn bestemd voor goudwinningsactiviteiten. Eveneens wordt de huidige situatie als levensbedreigend beschouwd, vanwege de risico’s die gepaard gaan met de werkzaamheden.

Assabina waarschuwde dat er spanningen kunnen ontstaan, wanneer betrokkenen niet tijdig en voldoende worden geïnformeerd. Hij acht het niet uitgesloten dat de situatie kan uitmonden in confrontaties en benadrukte dat dergelijke ontwikkelingen moeten worden voorkomen.

Hij verzocht de regering daarom om het parlement uitvoerig te informeren over de geplande actie in het gebied Bergie 21, zodat er duidelijkheid ontstaat over de aanpak, de veiligheidsmaatregelen en de gevolgen voor de betrokken goudzoekers en de lokale gemeenschap.