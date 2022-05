ALBINA HEEFT STUWMEER NOCH STUWDAM

Het water in de Lawa- en Marowijnerivier is door de zware neerslag die vermoedelijk het gevolg is van de zogenaamde ‘climate change’, dusdanig gezwollen, dat het op veel plekken buiten de oevers van deze oostelijk gelegen rivieren is getreden. Albina, ons meest oostelijk gelegen grensdorp aan de Marowijne, kreeg ook te maken met overstromingen. Het water kwam tot in de winkelstraat langs de rivier en ook hier werd er aanmerkelijke schade geleden. Albina heeft namelijk te maken met een lage oever en op veel plaatsen is in de afgelopen 36 jaar, niets meer gedaan aan oeverbescherming. Men heeft juist de stommiteit begaan om winkelpanden en andere opstallen, pal naast de oever op te zetten en plukt nu door de overstromingen, de zure vruchten ervan. Men moet nu ook in Suriname gaan beseffen, wat de gevolgen zijn van een verandering in de klimatologische omstandigheden, waar meteorologen en andere wetenschappers in de afgelopen decennia langdurig voor hebben gewaarschuwd. Niet louter Brokopondo en Sipaliwini hebben te maken met overmatige regenval en stijging van het waterpeil in kreken, kanalen, rivieren en dus ook het stuwmeer, maar ook andere delen van ons land en dus ook het oosten. Het is daarom onterecht, oneerlijk en vergezocht, de overstromingen in Brokopondo totaal te willen schuiven in de schoenen van Staatsolie, die momenteel het beheer over de Brokopondo Krachtcentrale heeft en compensatie tracht te krijgen voor geleden waterschade. De overheid kan wat noodhulp bieden, maar men moet nu wel gaan inzien, dat men hogerop zal moeten gaan wonen, omdat het echt niet de laatste keer zal zijn dat de rivieren in ons land enorm buiten hun oevers zullen treden. Men moet daarom verstandig handelen en alvast hoger gelegen gebieden opzoeken.