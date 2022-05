STATUS HOGER BEROEP VAN TRIKT EN ANGNOE?

Robert van Trikt, de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, was onlangs opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Naar Keerpunt verneemt, werd Van Trikt nimmer in de gelegenheid gesteld gecontroleerd te worden door een specialist, daardoor is zijn gezondheidssituatie er niet beter op geworden. Van Trikt werd op 31 januari veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 500.000, subsidiair 16 maanden hechtenis. De rechter heeft hem schuldig bevonden aan overtreding van de Anti-corruptiewet, verduistering, valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet Money Laundering. Wij vermoedden dat de gewezen governor veroordeeld zou worden, gezien het dossier en de belastende verklaringen tegen hem zwaar waren, maar wij zijn er niet eens mee dat als iemand ziek is, dat hem medische hulp wordt ontzegd en pas als de gezondheid zodanig achteruit gaat, dat men dan cito wordt opgenomen. Hoewel veroordeelden worden weggestopt voor een aantal jaren en recht hebben op basis medische zorg, gaat het ons verstand te boven, dat zij soms gewoon genegeerd worden door de penitentiaire ambtenaren. Van Trikt staat niet boven andere gevangenen, maar ook bij hem gaat men heel laks om met zijn gezondheidssituatie. De man zal zijn straf moeten uitzitten en met goed gedrag komt hij over een paar jaar weer vrij, maar het is wel zorgelijk dat als je ziek bent, je niet in de gelegenheid wordt gesteld een goede zorg te ondergaan. Er is inmiddels hoger beroep tegen het vonnis aangetekend, maar tot op heden is er hierop geen reactie gekomen vanuit het Openbaar Ministerie. Wat is de status van de zaak van Van Trikt en zijn zakenpartner Ashwin Angnoe in hoger beroep? Wij wachten natuurlijk af, wat de ontwikkelingen zijn, maar voor nu hopen wij wel, dat eenieder recht heeft op een menswaardig bestaan, al is die in het gevang. Het proces in rechtszaken verloopt de laatste tijd niet even gesmeerd, dat heeft de raadsman van Van Trikt, Irvin Kanhai, ook erkend. Hij heeft zich vaker uitgesproken over de manier waarop het vooronderzoek wordt verricht. Als advocaat vindt hij het over het algemeen vreselijk frustrerend hoe zittingen verlopen in dit land. De raadsman was ook altijd heel duidelijk over de ‘’zware politieke beïnvloeding’’ in het proces. Hij benadrukte altijd de feiten, dat nadat de ex-governor in verzekering werd gesteld, heeft een zakenman als lid van de RvC, gefêteerd op basis van hetzelfde project Lagarde. In de processen-verbaal is deze overmaking ook duidelijk te zien en dat was op 26 februari 2020, na de aanhouding van Van Trikt. Dit is ook door het Openbaar Ministerie bevestigd en daarbij was er nog een betaling die in verband met het project Lagarde is gedaan aan de gewezen minister van Financiën ad SRD 143 miljoen.