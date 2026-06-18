Sharman: ‘Rijstsector vraagt om structurele aanpak’

De problemen binnen de rijstsector in Nickerie zijn niet van recente datum, maar spelen al tientallen jaren. Dat stelde Dew Sharman (VHP) tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens hem moet de sector vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt, waarbij alle betrokken partijen, gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken. Sharman wees onder meer op het belang van rijstveredeling voor de toekomst van de sector. Hij verwees naar het voormalige instituut voor rijstonderzoek en veredeling, het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON), dat volgens hem nog wel als gebouw bestaat, maar niet meer als volwaardig instituut functioneert.

“Als je niet doet aan rijstveredeling en je krijgt inteelt van het ras, ga je geen goede productie krijgen”, benadrukte Sharman. Volgens hem is innovatie en onderzoek noodzakelijk om de kwaliteit en opbrengst van de rijstproductie op peil te houden. Naast de problemen rond onderzoek en ontwikkeling, noemt Sharman ook de hoge productiekosten als een belangrijke uitdaging voor boeren. Hij verwees daarbij naar belastingen op landbouwinputs, zoals kunstmest en chemicaliën, waardoor Surinaamse rijstproducenten volgens hem, moeilijker kunnen concurreren met boeren in de regio, waaronder Guyana.

Volgens Sharman moet niet alleen naar individuele knelpunten worden gekeken, maar naar de gehele keten binnen de rijstsector. Hij pleit ervoor dat het productschap en alle betrokken partijen, samenkomen om een gezamenlijke aanpak uit te werken. “De koppen moeten bij elkaar gestoken worden”, zei Sharman. Hoewel de situatie volgens hem zorgelijk is, gelooft hij dat herstel van de sector mogelijk is als er structureel wordt gewerkt aan de problemen.

– door Orsilia Dinge –